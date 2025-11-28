Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.5 комментариев
Летевший из Иркутска в Москву самолет приземлился после сработавшего датчика
Направлявшийся по маршруту Иркутск – Москва пассажирский самолет совершил посадку в Перми после срабатывания датчика утечки топлива, сообщил представитель экстренных служб.
Посадка прошла в аэропорту Большое Савино в 15.31 по местному времени, указал собеседник РИА «Новости».
У воздушного судна сработал датчик утечки топлива.
Источник пояснил, что посадка прошла штатно, по предварительным данным, никто не пострадал. На борту было 158 человек.
