Эксперт: Рост несырьевого экспорта придает России устойчивость на мировом рынке

Политолог Данилин: Мир доверяет продукции из России

Tекст: Олег Исайченко

«По итогам 2025 года объем несырьевого экспорта России вырос на 10% и достиг 149 млрд долларов. Немаловажно и заметное изменение географии поставок: сегодня главными импортерами стали дружественные и надежные государства – Китай, Белоруссия, Казахстан, Индия, Турция», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

По словам эксперта, озвученные на встрече Владимира Путина с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским показатели говорят о правильной реализации политики диверсификации экспорта и переориентации внешнеэкономических связей. Спикер также обратил внимание на рост промышленного экспорта (18%) и экспорта услуг (10%).

«Востребованность российской продукции за рубежом лишний раз показывает: нашим товарам доверяют. А сам факт диверсификации придает стране устойчивость на мировом рынке», – рассуждает он.

Более того, по его мнению, Россию в мире уже давно воспринимают не только как поставщика энергоресурсов. «Многие в мире привыкли, что Россия делает ставку на сырье, особенно в нефтегазовом секторе, где сейчас наблюдается рост доходов. Однако наращиваются поставки и из других секторов, причем упор делается на сферы, востребованные не столько на Западе, сколько в Азии», – считает собеседник. В этом контексте, по его словам, любопытен торговый баланс России и Индии, где Москва поставляет широкую номенклатуру товаров. Отдельно Данилин отметил важность того, что президент лично курирует эти вопросы.

«Экономика живет и развивается только в том случае, если государство следит и помогает. В этом смысле нельзя полагаться на «живость экономики», «невидимую руку рынка» и так далее. Недаром Путин на днях на встрече с РСПП говорил: государство должно помогать своему бизнесу, чтобы тот, в свою очередь, помогал стране сохранять должный уровень на мировой арене», – заключил Данилин.

Ранее президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, который также возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт».

Помимо внешнеэкономических вопросов, подробно обсуждалась ситуация в самом регионе. В частности, Путин обратил внимание на снижение показателей промышленного производства по итогам текущего года. Губернатор пояснил: небольшое падение связано с высокой базой прошлого года.

По словам Цыбульского, в 2024 году в области зафиксировали рекордный рост промпроизводства – почти на 8% выше среднероссийского уровня. На этом фоне текущий год показывает рост всего на 1%, что объясняется эффектом высокой базы. Он подчеркнул: это исключительно статистический фактор, а не ухудшение экономической ситуации в регионе.

Цыбульский также сообщил о завершении реализации проекта ортопедического центра на базе госпиталя ветеранов войн. Соглашение о его создании было подписано между Архангельской областью, Ростехом и фондом «Защитники Отечества». Центр откроется через месяц-полтора и позволит оказывать широкий спектр медицинской помощи – от первичной до высокотехнологичной.