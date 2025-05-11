Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
Франция подготовила половину 17-го пакета санкций ЕС против России
Около половины всех ограничений, которые войдут в готовящийся 17-й пакет санкций Евросоюза против России, было сформулировано Францией, сообщил глава МИД Жан-Ноэль Барро.
Министр в эфире радиостанции France Inter отметил, что европейские страны в течение последних недель активно работали над новым санкционным пакетом. «Мы внесли свой вклад в это: мое министерство даже сформулировало половину определений для этого пакета санкций, который уже практически принят», – заявил Барро, передает ТАСС.
8 мая глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.
Ранее Bloomberg сообщало, что в рамках 17-го пакета антироссийских санкций Евросоюз намерен ограничить деятельность российских компаний, включая «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК.