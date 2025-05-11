  • Новость часаЭрдоган сообщил Путину о готовности Турции принять переговоры по Украине
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия и Турция успели навоеваться, но не успели наговориться

    Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

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    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    15 комментариев
    11 мая 2025, 13:58 • Новости дня

    Франция подготовила половину 17-го пакета санкций ЕС против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около половины всех ограничений, которые войдут в готовящийся 17-й пакет санкций Евросоюза против России, было сформулировано Францией, сообщил глава МИД Жан-Ноэль Барро.

    Министр в эфире радиостанции France Inter отметил, что европейские страны в течение последних недель активно работали над новым санкционным пакетом. «Мы внесли свой вклад в это: мое министерство даже сформулировало половину определений для этого пакета санкций, который уже практически принят», – заявил Барро, передает ТАСС.

    8 мая глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

    Ранее Bloomberg сообщало, что в рамках 17-го пакета антироссийских санкций Евросоюз намерен ограничить деятельность российских компаний, включая «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК.

    9 мая 2025, 20:13 • Новости дня
    Фицо резко ответил на критику Каллас из-за его визита в Москву

    Фицо ответил на критику Каллас по поводу его визита в Москву на День Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на критику главы евродипломатии Каи Каллас за его визит в Москву на День Победы и высказался против создания нового «железного занавеса» в Европе.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, находящийся на торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы, прокомментировал критику со стороны главы евродипломатии Каи Каллас, передает ТАСС.

    В своем обращении Фицо отметил, что он приехал в Москву с целью почтить память более 60 тыс. советских солдат, павших при освобождении Словакии, и не видит связи между их подвигом и современной международной обстановкой.

    Также Фицо не согласен с попытками европейских политиков изолировать Россию и считает необходимым поддерживать с Москвой нормальные экономические и дипломатические отношения.

    Фицо добавил, что представители Еврокомиссии не имеют права критиковать решения суверенных лидеров и подчеркнул важность диалога даже при разнице во взглядах.

    Ранее Каллас во Львове заявила, что Фицо «стоит на неправильной стороне истории». По ее словам, страны ЕС празднуют День Европы , и она не может понять, как Фицо «может стоять в Москве сегодня».

    При этом несколько дней назад Фицо рассказывал о запрете Эстонией пролета его спецборта для визита в Россию.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо на празднование 80-летия Победы актом героизма.

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    10 мая 2025, 01:21 • Новости дня
    Фон дер Ляйен оказалась на акции с российскими флагами и песней «День Победы»
    Фон дер Ляйен оказалась на акции с российскими флагами и песней «День Победы»
    @ Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во время визита в Люксембург глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта случайно оказались на акции у здания парламента, которая проводилась под российскими и советскими флагами и с песней «День Победы».

    Фон дер Ляйен, Кошта и премьер Люксембурга Люк Фриден случайно оказались на акции памяти в центре Люксембурга, организованной партией Mir d’Vollek («Мы, народ»), передает ТАСС.

    Участники акции исполняли песню «День Победы» и отмечали 9 Мая. Лидеры ЕС вышли из резиденции премьер-министра Люксембурга и столкнулись с толпой горожан, празднующих у здания парламента на другой стороне улицы.

    После замешательства и обмена вопросительными взглядами с премьером Люксембурга, политики предпочли отойти в сопровождении охраны, сделав вид, что не поняли происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время празднования Дня Победы в центре Вены прозвучала песня «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас грозила последствиями за поездку лидеров на парад Победы в Москву. Зарубежные СМИ признали, что парад Победы в Москве собрал десятки зарубежных лидеров.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    10 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    NBC: США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    План по прекращению конфликта между Россией и Украиной включает 22 пункта, предусматривающих, среди прочего, 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО, сообщило NBC News.

    США, Европа и Украина разработали подробный перечень условий для прекращения конфликта, состоящий из 22 пунктов, передает NBC News.

    По данным издания, в ходе переговоров Киев согласился на предложения Вашингтона о всеобъемлющем прекращении огня на суше, в воздухе и на море, а также выразил готовность распространить перемирие на черноморские судоходные пути.

    В план включено 30-дневное прекращение огня, а также выполнение требования президента России Владимира Путина о том, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО.

    «Если Путину нужен выход, вот он», – привел телеканал слова одного западного чиновника.

    Бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор сообщил, что украинская сторона проявила гибкость и поддержала предложения по комплексному перемирию. Европейские и американские переговорщики ожидают, что новый план позволит начать обсуждение с российской стороной.

    По данным NBC, «Россия не проявила интереса к урегулированию».

    Ранее МИД Украины заявил о готовности к прекращению огня на 30 дней.

    До этого в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск для участия во встрече так называемой коалиции желающих.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на тридцать дней прекратить огонь.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что идея перемирия поддерживается Москвой, но нуждается в проработке множества нюансов.

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    11 мая 2025, 03:07 • Новости дня
    Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами
    Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, но Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений, заявил президент России Владимир Путин.

    Как заявил Путин, у Москвы есть «оптимизм и надежда» на то, что России и Европе удастся начать восстанавливать конструктивные отношения. Он полагает, что свою роль в этом сыграют «уроки истории» и мнение европейских народов, передает ТАСС.

    Он отметил, что речь идет и о тех странах, которые сейчас продолжают придерживаться «антироссийской риторики и явно агрессивных действий». «Пытаются до сих пор, мы это видим прямо вот в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», – заявил он.

    Путин подчеркнул, что при этом и множество жителей Европы, и лидеры некоторых стран, «которые проводят суверенную политику», не забыли историю Второй мировой войны. На Западе, сказал Путин, есть государства, которые искренне стремятся к урегулированию, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнул президент, Россия понимает, какое давление оказывается на лидеров европейских стран из-за визита в Москву, «искренне ценит их политическое мужество».

    Кроме того, Путин поблагодарил администрацию США за посреднические усилия в украинском урегулировании.

    Напомним, лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, не исключив договоренности о перемирии.

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    9 мая 2025, 15:52 • Новости дня
    В Литве надругались над 9 Мая с помощью мусорных баков и герба Украины

    Мэр Вильнюса разместил мусорные баки «для гвоздик и советской ностальгии»

    В Литве надругались над 9 Мая с помощью мусорных баков и герба Украины
    @ @valdas.benkunskas

    Tекст: Вера Басилая

    Мусорный бак «для гвоздик и советской ностальгии» установила мэрия Вильнюса на месте возложения цветов ко Дню Победы.

    Мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас опубликовал в социальных сетях фотографию мусорных контейнеров, предназначенных для «гвоздик, свечей и советской ностальгии», передает Ura.Ru.

    На контейнерах размещена соответствующая надпись, а над ней – герб Украины. В подписи к фотографии Бенкунскас отметил, что подготовлено «подходящее место для символов дани для всех ностальгирующих по временам рядом с русскими». Его пост вызвал бурную реакцию среди российских пользователей.

    Жители Нарвы собрались на границе, чтобы смотреть трансляцию парада Победы в Ивангороде.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему прозападная идеология оказалась несовместимой с сохранением памяти о Победе.

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    8 мая 2025, 17:44 • Новости дня
    Reuters: Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    Reuters: Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    @ Stefan Sauer/dpa/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские и американские представители рассмотрели возможность участия американских инвесторов в проектах «Северный поток», трубопроводе через территорию Украины или в «Газпроме» для возобновления поставок газа в Европу, сообщило Reuters.

    Переговоры между Россией и США по вопросам помощи в восстановлении поставок российского газа в Евросоюз состоялись, передает РБК со ссылкой на Reuters и восемь осведомленных источников.

    В числе обсуждавшихся вариантов якобы фигурировали приобретение американскими инвесторами долей в проекте «Северный поток», трубопроводе через территорию Украины или в компании «Газпром». Также прорабатывалась схема, при которой американские компании выступают покупателями российского газа для дальнейших поставок в Европу, в том числе в Германию.

    Собеседники агентства пояснили, что возвращение России в статус поставщика газа для ЕС может способствовать мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, а подключение США – преодолеть позицию ряда европейских государств. Для Вашингтона участие в таком проекте предоставило бы возможность наблюдать и, возможно, контролировать объемы поставок газа из России в Европу.

    По данным Reuters, переговоры вели спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В РФПИ заявили, что подобных обсуждений сейчас не ведется, а в команде Уиткоффа отказались от комментариев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне подчеркнула: «Это стало бы ошибкой исторического масштаба, и мы никогда этого не допустим».

    Посол России в Германии Сергей Нечаев допустил восстановление трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», подчеркнув, что Россия ожидает результатов расследования взрывов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известны организаторы диверсии на российских газопроводах даже без официального расследования.

    Между тем, европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.

    Вице-премьер России Александр Новак отметил, что вопрос возобновления экспорта газа по «Северному потоку» в Европу на данный момент не актуален.

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    10 мая 2025, 09:14 • Новости дня
    Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли на встречу «коалиции желающих» в Киев
    Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли на встречу «коалиции желающих» в Киев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск к проведению встречи так называемой «коалиции желающих», сообщает украинский канал «Общественное».

    По информации издания, европейских лидеров встретили на киевском вокзале глава офиса Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Украины Андрей Сибига. Политики уже провели первые переговоры с украинскими коллегами, передает РИА «Новости».

    Издание опубликовало фотографии прибытия делегаций и их встречи с представителями украинской власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в целом поддерживает идею перемирия, однако оно невозможно без обсуждения множества нюансов.

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    10 мая 2025, 18:42 • Новости дня
    Украинские активисты пытались сорвать «Бессмертный полк» в Париже

    Попытки украинских активистов сорвать «Бессмертный полк» в Париже провалились

    Украинские активисты пытались сорвать «Бессмертный полк» в Париже
    @ Дмитрий Орлов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Париже акция «Бессмертный полк» прошла несмотря на попытки ее сорвать и провокации со стороны украинских активистов, благодаря вмешательству полиции.

    Попытки украинских активистов сорвать акцию «Бессмертный полк» в Париже не привели к результату, передает РИА «Новости».

    По словам участника акции Анны Новиковой, активисты начали провокации еще на площади Республики и сопровождали колонну до кладбища, где разместили агитационные афиши и надписи с критикой президента России.

    Новикова отметила, что благодаря регистрации мероприятия и полицейскому присутствию, акция прошла без срыва. На месте дежурили около десяти бронированных машин полиции, поскольку силовики ожидали возможные провокации со стороны украинских активистов.

    Ранее в Израиле участники «Бессмертного полка» столкнули украинского активиста в фонтан.

    Проукраинские активисты ранее попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Берлине.

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    10 мая 2025, 02:24 • Новости дня
    Страны Европы собрались «наращивать давление» на Россию
    Страны Европы собрались «наращивать давление» на Россию
    @ IMAGO/Denzel Jesco/BPA/dts Nach/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск выступили с требованием к России согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине.

    «Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Подчеркивается, что этот шаг необходим для создания возможностей начала переговоров о «справедливом и устойчивом мире». Лидеры Франции, Германии, Британии и Польши также пригрозили «наращивать давление» на Россию до тех пор, пока та не примет предложенную инициативу о перемирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц, Макрон и Стармер отправились в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Москва считает, что для реализации прекращения огня требуется обсуждение множества нюансов.

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    10 мая 2025, 14:28 • Новости дня
    Макрон из Киева пригрозил России новым пакетом санкций

    Макрон анонсировал новые жесткие санкции против России в ближайшие дни

    Макрон из Киева пригрозил России новым пакетом санкций
    @ Andre Luis Alves/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня, сообщил телеканал LCI.

    Макрон заявил, что ближайшие дни станут определяющими для принятия решения о новом пакете санкций против России, если условия перемирия сроком на тридцать дней не будут приняты Москвой, передает РИА «Новости».

    Президент Франции подчеркнул, что новые санкции должны быть гораздо жестче по воздействию на российскую экономику и станут сдерживающим фактором. Он также выразил готовность содействовать организации прямых переговоров между сторонами, несмотря на то, что Киев продолжает отказываться от диалога с Москвой и не отменил запрет на переговоры.

    На угрозы санкций отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков, заявивший, что «пугать Россию новыми ограничениями – дело пустое».

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности содействовать началу прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Президент России Владимир Путин объявил о введении трехдневного перемирия с полуночи 8 мая в честь 80-летия Победы.


    В Минобороны также указали на 9318 случаев нарушений режима прекращения огня со стороны Украины.

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    9 мая 2025, 15:14 • Новости дня
    Reuters: Лидеры ЕС поддержали создание антироссийского «трибунала»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры 20 из 27 стран Евросоюза на встрече во Львове поддержали инициативу создания специального трибунала под эгидой Совета Европы для «судебного разбирательства» в отношении руководства России, пишет агентство Reuters.

    По данным Reuters, в общей сложности поддержку созданию нового органа выразили 37 государств, входящих в Совет Европы, передает ТАСС.

    Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель объявил, что заседания специального «трибунала» будут проходить в Люксембурге. По его словам, глава МИД Украины Андрей Сибига посетит город на следующей неделе и выступит там с обвинениями в адрес руководства России.

    Напомним, Европарламент призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине, приняв соответствующую резолюцию на сессии в Страсбурге.

    Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что инициатива «спецтрибунала по России» с юридической точки зрения является ничтожной, поскольку Генеральная Ассамблея не обладает такими полномочиями.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что ЕС не имеет правовой компетенции для оценки действий России, поскольку полномочия по определению «акта агрессии» принадлежат только Совету Безопасности ООН.

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    9 мая 2025, 17:31 • Новости дня
    Макрон призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что накануне вечером «несколько раз» провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом об Украине.

    Макрон заявил, что накануне вечером «несколько раз» провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    По его словам, обсуждение было посвящено урегулированию конфликта на Украине.

    Он отметил, что приветствует «очень ясный призыв к безоговорочному прекращению огня на 30 дней».

    Макрон потребовал, чтобы Россия согласилась на данное предложение, и предупредил, что в противном случае Франция готова «решительно реагировать вместе со всеми европейцами и в тесной консультации с Соединенными Штатами».

    При этом Макрон не прокомментировал объявленное Москвой перемирие к 80-летию Победы и не упомянул продолжающиеся боевые действия со стороны киевского режима.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с полуночи 8 мая в честь 80-летия Победы. Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ.

    Вице-президент США Вэнс заявил, что Вашингтон не разделяет мнение о незаинтересованности России в достижении мирного соглашения по Украине.

    Путин сообщил главе КНР Си Цзиньпину о готовности России к мирным переговорам по украинскому кризису и выразил надежду на справедливое соглашение.

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    8 мая 2025, 23:25 • Новости дня
    Мерц и Трамп обсудили поддержку усилий по миру на Украине

    Мерц поддержал инициативы Трампа по прекращению конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп впервые обсудили по телефону шаги по урегулированию ситуации на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц провел первый разговор с президентом США Дональдом Трампом после вступления в должность, передает ТАСС. Мерц в ходе беседы выразил поддержку усилиям по прекращению боевых действий на Украине и заверил Трампа в готовности сотрудничать ради достижения мира.

    Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, лидеры договорились о тесном взаимодействии с целью положить конец конфликту. Прямая речь Корнелиуса: «Президент Трамп и канцлер Мерц договорились о тесном сотрудничестве с целью положить конец войне на Украине».

    По словам Корнелиуса, Трамп заявил о намерении оказывать энергичную поддержку совместным усилиям Германии, Франции, Британии, Польши и других европейских стран для достижения прочного мира.

    Кроме того, обсуждалась тема урегулирования торговых разногласий между двумя странами, причем оба лидера выразили стремление решить их как можно скорее. Трамп также поздравил Мерца с избранием канцлером, а Мерц отметил важность партнерства с США спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны. Стороны договорились поддерживать обмен мнениями и провести взаимные визиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фридрих Мерц столкнулся с провалом при первом голосовании в Бундестаге, когда депутаты отказались подтвердить его в должности канцлера. Мерц отказался отвечать на вопрос о поставках Taurus на Украину, но заявил о поддержке Киева и Владимира Зеленского в координации с союзниками. Он также сообщил о намерении посетить Украину в ближайшие недели и пояснил, что детали поездки согласовываются.

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    10 мая 2025, 14:49 • Новости дня
    Медведев отверг угрозы лидеров Евросоюза в адрес России

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев публично усомнился в целесообразности угроз России со стороны европейских лидеров, посетивших Киев и обсудивших возможное перемирие.

    Медведев назвал неразумными угрозы, которые европейские лидеры высказали в адрес России во время визита в Киев, передает ТАСС.

    По его словам, европейские лидеры якобы используют мирные инициативы исключительно как инструмент давления и угроз.

    Чиновник также резко высказался по поводу предложений о перемирии, призвав западных политиков отказаться от подобных планов и использовал грубое выражение в адрес этих инициатив.

    В субботу в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск к проведению встречи так называемой «коалиции желающих». Макрон выразил готовность помочь началу диалога России и Украины.

    Позднее Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

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    10 мая 2025, 11:42 • Новости дня
    Макрон выразил готовность помочь началу диалога России и Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в Киев заявил о готовности оказать содействие старту прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Глава государства отметил, что начало диалога способствует достижению соглашения о тридцатидневном прекращении огня, передает ТАСС.

    Президент Франции добавил, что цель визита в Киев совместно с другими европейскими лидерами – продемонстрировать единство Украины, Европы и США.

    Он отметил, что уверен в возможности начать дискуссии, однако уточнил, что четких гарантий по прекращению огня дать нельзя. На встрече в Киеве представители США участвовать не будут.

    В субботу в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск к проведению встречи так называемой «коалиции желающих».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.

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    Западные агентства раздули сенсацию из того, что Индия вдвое нарастила поставки американской нефти взамен российской. Однако эксперты уверены, что нефть из США не способна стать серьезным конкурентом российской и подвинуть ее на индийском рынке. И вот почему. Подробности

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    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

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    Как советская разведка вскрыла оборону Берлина

    Успех ключевой для окончания войны Берлинской операции был бы невозможен без эффективной работы в том числе и войсковой разведки. Саперы и артиллеристы, летчики и агентура в тылу врага и даже лично маршалы, командующие объединениями войск – каждый из этих десятков тысяч людей стал в этот момент глазами и ушами Красной армии. Как всё это происходило? Подробности

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    Почему Иран разозлился из-за подарка Вашингтона арабам

    Соединенные Штаты собираются сделать большой географический подарок своим арабским союзникам – переименовать Персидский залив. Иран уже крайне раздражен этой идеей, и последствия переименования выйдут далеко за пределы споров о географических названиях. Зачем это нужно Вашингтону и почему именно сейчас? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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