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Назарбаев раскрыл детали согласования строительства КТК с Ельциным в больнице
Экс-президент Казахстана Назарбаев рассказал о согласовании КТК с Ельциным
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как 30 лет назад в больничной палате согласовал с первым президентом России Борисом Ельциным проект строительства Каспийского трубопроводного консорциума.
Проект соглашения о создании Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Россия, Казахстан и Оман подписали в 1992 году, однако из-за споров об условиях допуска частных компаний окончательную форму документ приобрел в 1996 году. Для решения вопроса Нурсултан Назарбаев прибыл к Борису Ельцину, который лежал в Кремлевской больнице, сообщают «Вести».
«Прямо в палате сели, я говорю: «Борис Николаевич, очень с серьезным разговором пришел, извините, что в больницу, но время не терпит». Разложил карту, показал – вот нефтепровод проходит через российскую территорию и приходит туда», – рассказал Назарбаев.
По его словам, Ельцин сразу позвонил премьер-министру Виктору Черномырдину и спросил, выгоден ли северо-каспийский нефтепровод для страны. Услышав утвердительный ответ, российский лидер подписал документы.
Система КТК протяженностью 1,5 тыс. километров является крупнейшим маршрутом транспортировки нефти из Каспийского региона. Трубопровод соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря. На него приходится более 80% нефтяного экспорта республики.
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