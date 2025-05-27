Захарова: Место лидеров Европы на переговорах по Украине «под столом»

Tекст: Вера Басилая

Мария Захарова на брифинге усомнилась в способности лидеров Европы участвовать в переговорах по Украине, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что западные страны заявляют о желании быть посредниками, однако их действия, по ее мнению, говорят об обратном.

По ее словам, судя по последним действиям европейских лидеров «в вагоне поезда из Киева», они за столом сидеть не могут.

«Может, им уже бронировать место под столом?» – заявила Захарова.

Она также отметила, что европейским лидерам стоит более реалистично оценивать свои возможности и смотреть на себя со стороны.

Мария Захарова призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку».

Захарова имела в виду скандал вокруг поездки Мерца, Макрона и премьера Британии Кира Стармера на Украину, связанный с якобы употреблением ими запрещенных веществ.