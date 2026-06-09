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    Украина обнуляет обязательства перед Трампом
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    Украина обнуляет обязательства перед Трампом
    Дом Макаревича в Израиле пострадал от иранской ракеты
    Беглов: ПВО отразила масштабную атаку дронов на Петербург во время ПМЭФ
    На Украине сообщили о ракетном ударе по Затоке Одесской области
    Кочарян заявил о намерении оспорить итоги выборов в Армении
    Нидерланды вышли из международной программы обучения ВСУ
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пора дать засохнуть антирусским корням ленинизма

    В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).

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    Алексей Вагин Алексей Вагин Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем нынешняя приватизация отличается от аукционов 1990-х

    В России, где почти десять лет приватизация активов была на паузе, она снова становится инструментом экономической политики. В условиях санкций и неизбежности технологического разворота эффективность становится критическим параметром. А бизнес достаточно повзрослел, чтобы стать партнером государства.

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    9 июня 2026, 08:08 • Новости дня

    В Сумской области бесследно исчезли десятки солдат ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе населенного пункта Храповщина в Сумской области зафиксировано массовое исчезновение украинских военнослужащих, сообщил источник в российских силовых структурах.

    За последние дни на территории Сумской области пропали без вести десятки бойцов вооруженных сил Украины, указал собеседник РИА «Новости».

    «Некрологи украинских националистов показывают, что за последние дни в районе Храповщины пропали без вести десятки националистов из состава 47-й и 156-й ОМБр ВСУ», – уточнил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте разведрота 47-й бригады ВСУ утратила боеспособность в районе Храповщины из-за мощного огневого удара. В начале июня десятки украинских военнослужащих утонули при форсировании реки Псел в Сумской области.

    8 июня 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине сообщили о ракетном ударе по Затоке Одесской области
    На Украине сообщили о ракетном ударе по Затоке Одесской области
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракетный удар по Затоке в Одесской области повредил стратегический мост, через который проходила важная логистика для украинских военных, пишут украинские СМИ.

    Одесские паблики опубликовали видео первых секунд после ударов по поселку, где находится ключевой мост, соединяющий две части региона, пишет издание «Страна».

    Канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max сообщил, что армия России наносила удары по Затоке с помощью «Гераней» и корректируемых авиабомб ФАБ с УМПК, стараясь перерезать логистику ВСУ в Одесской области. По данным канала, загорелся стратегический мост, через который проходило снабжение украинских сил.

    Пожары в районе удара подтверждает сервис спутникового мониторинга очагов возгорания NASA FIRMS, говорится в сообщении. Отмечается, что незадолго до происшествия мониторинговые каналы предупреждали об угрозе. «Около десяти мопедов с акватории Черного моря летят в сторону Затоки/Каролино-Бугаза, к мосту. Еще пять мопедов пролетают Александровку/Лупарево в сторону Галициново/Николаева», – сообщали украиснкие ресурсы.

    Отмечается, что прошлые удары по этому мосту наносились в декабре 2025 года, тогда переправа полностью уничтожена не была.

    В декабре прошлого года российские войска ударили фугасными авиабомбами по мосту в Затоке. Украинские военные эксперты предупредили о риске изоляции западных районов Одесской области. Позже Вооруженные силы России вывели из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени.

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    8 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска активно продвигаются в Константиновке, применяя тактику, ранее использованную при взятии Красноармейска, сообщил украинский военнослужащий с позывным «Мучной».

    Как пишет «Страна.ua», украинский военнослужащий сообщил, что подразделения армии России действуют практически по всему периметру города, проявляя особую активность на южном, юго-восточном и западном направлениях.

    «Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться», – заявил украинский боец. По его словам, небольшие группы российских военных успешно просачиваются через жилую застройку и промышленные объекты, делая линию боевого соприкосновения все более размытой.

    Военнослужащий ВСУ добавил, что при постоянном давлении  со стороны российских войск, которые накапливают свои ресурсы и растягивают линию фронта, физически удерживать каждую лесополосу, дом или квартал и каждый дом становится почти невозможно. «Ни одна оборона не может быть бесконечной, особенно при постоянном давлении без пауз», – приводит его слова издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь Константиновки.

    В мае российские войска взяли этот населенный пункт в малое кольцо. В апреле отечественные подразделения разрезали украинскую группировку на юге города.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    8 июня 2026, 21:14 • Новости дня
    На Украине отчислили 30 тыс. студентов мобилизационного возраста

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине в 2025 году отчислили почти 30 тысяч студентов мобилизационного возраста, сообщает украинское издание «Телеграф» .

    На Украине в 2025 году отчислили почти 30 тыс. студентов мобилизационного возраста, передают «Вести». Соответствующая информация стала известна после проверок заведений профессионального и высшего образования.

    В настоящее время на Украине продолжаются инспекции учащихся старше 25 лет, которые имеют право на отсрочку от призыва. «Государственная служба качества образования проводит проверки в учебных заведениях, в том числе в прошлом году по результатам отчислено почти 30 тыс. студентов», – говорится в исходном материале.

    Глава госслужбы качества образования Руслан Гурак подтвердил факты отчислений в текущем году. По его словам, массовое обучение мужчин данной возрастной категории стало серьезным вызовом для государства. Он подчеркнул важность контроля за процессом зачисления, чтобы выяснить истинные мотивы поступления граждан и исключить попытки уклонения от мобилизации.

    В начале года украинские учебные заведения начали массово отчислять студентов за пропуски занятий.

    Весной прошлого года кабинет министров Украины предложил лишить отсрочки от мобилизации учащихся старше 25 лет.

    До этого власти Украины утвердили правило об отчислении молодых людей за отказ от прохождения базовой военной подготовки.

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    8 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
    Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона выразила обеспокоенность заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины и невозможности Вашингтона выступать посредником в урегулировании конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что позиция американского внешнеполитического ведомства вызывает тревогу. По его словам, речь идет о недавних высказываниях на слушаниях в Конгрессе, передает РИА «Новости».

    «Нас, безусловно, тревожат заявления, причем государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в Конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину», – подчеркнул руководитель дипломатического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

    Министр также добавил, что в настоящее время сложно делать прогнозы относительно перспектив мирного диалога.

    При этом он подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию. По его словам, Россия открыта для честных переговоров по Украине, которые должны проходить без какого-либо «жульничества».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Лавров выразил недоумение позицией Марко Рубио по поводу неготовности Москвы к уступкам.

    В конце мая российский министр в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге причины ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    До этого руководители внешнеполитических ведомств по инициативе Москвы обсудили украинскую проблематику.

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    8 июня 2026, 14:00 • Новости дня
    Песков: Удар Киева по поезду в Крыму – это преступление

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим совершил преступление, ударив по пассажирскому поезду Москва – Симферополь, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Это удар по пассажирскому поезду. Это преступные действия киевского режима», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он добавил, что подобные действия существенно осложняют дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию

    «Мы остаемся открытыми к этому», – подчеркнул представитель Кремля.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели помощника машиниста из-за удара беспилотника по поезду Москва – Симферополь.

    Советник руководителя региона Олег Крючков объявил о временной приостановке железнодорожного сообщения на перегоне Керчь – Симферополь.

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    8 июня 2026, 13:28 • Новости дня
    Экономист объяснил торможение Киевом сделки с США по недрам

    Экономист: Киев в украинских традициях спускает на тормозах сделку с США по недрам

    Экономист объяснил торможение Киевом сделки с США по недрам
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Подписать соглашение, а потом перестать выполнять его условия – традиционная для Украины схема, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Так он прокомментировал сообщения о том, что Киев дал негласное указание приостановить реализацию сделки по недрам с США.

    «Приостановка Украиной реализации ресурсной сделки логична», – считает политолог и экономист Иван Лизан. Он напомнил, что Дональду Трампу очень хотелось заключить соглашение по недрам, а украинское руководство в попытках задобрить президента США «пошло ему навстречу». Теперь же у Киева нет острой потребности угождать главе Белого дома.

    «Кроме того, реализация договора сопряжена с массой проблем: от обеспечения безопасности и стабильного энергоснабжения до оценки реального содержимого недр и экономики их извлечения, – добавил собеседник. – Поэтому нет ничего удивительного в том, что киевские власти спускают сделку на тормозах».

    Эксперт отметил, что это традиционная схема для Украины: сначала подписать соглашение, а потом перестать выполнять его условия. «Договоры и долги для слабаков, сильные не связывают себя никакими договоренностями», – сыронизировал спикер. Впрочем, оговорился Лизан, украинцы учатся этому у «лучших» – в частности, у американцев: Штаты известны тем, что нередко и сами нарушают собственные обещания и договоры.

    Ранее стало известно, что Киев дал негласное указание приостановить реализацию сделки по недрам с США. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на источники в украинской добывающей промышленности. По их словам, последние месяцы работа по соглашению фактически не продвигается.

    «После того как отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом окончательно испортились, в ОП дали команду притормозить», – сказал собеседник «Страны». Он добавил, что потенциальные американские инвесторы тоже взяли паузу, поскольку не уверены в сроках окончания вооруженного конфликта на Украине.

    Отмечается, что главный интерес Зеленского и его администрации в ресурсной сделке с США заключался в том, чтобы «задобрить Трампа». Они надеялись, что тот продолжит военную и финансовую помощь Киеву, подавая это как взносы Вашингтона в совместный фонд, созданный для будущих инвестиций в добывающую отрасль. Однако источник отмечает, что эти планы не увенчались успехом: глава Белого дома согласился поставлять Украине оружие только за деньги, выделяемые странами Европы.

    При этом западные страны столкнулись с трудностями при обеспечении украинской стороны системами ПВО по указанной выше схеме. Как писало в конце февраля издание Politico, европейские чиновники «сетуют на задержки в промышленности и затяжные процедуры закупок в США». Спустя месяц после публикации Зеленский направил письмо Трампу, в котором рассказал о критической нехватке систем противовоздушной обороны.

    Но в Вашингтоне послание оставили без ответа. «Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», – жаловался Зеленский в интервью телеканалу CBS. Он также выразил недовольство тем, что во время обострения ближневосточного конфликта США и Израиль за первые сутки использовали 800 ракет Patriot. По его словам, Украина не располагала таким арсеналом с 2022 года.

    Напомним, соглашение по ресурсам было подписано в мае 2025 года. Документ подразумевал создание совместного инвестиционного фонда, который поможет «ускорить экономическое восстановление» Украины. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что сделка выглядит как дипломатическое поражение Штатов.

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    8 июня 2026, 15:20 • Новости дня
    Дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море
    Дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты войск беспилотных систем Вооруженных сил России ликвидировали патрульный катер украинской армии.

    Удар был нанесен в акватории Черного моря с использованием дрона «Герань», сообщило Минобороны, передает РИА «Новости».

    Министерство обороны России опубликовало официальные кадры успешной операции. На видеозаписи зафиксирован момент точного попадания российского беспилотника по вражескому судну.

    Накануне расчеты беспилотников Черноморского флота поразили два скоростных катера с украинским десантом.

    Несколькими днями ранее российские аппараты «Герань» уничтожили цех по производству дронов в Харьковской области.

    В конце апреля силы флота ликвидировали шесть безэкипажных катеров противника в северо-западной части моря.

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    8 июня 2026, 19:28 • Новости дня
    Беглов: ПВО отразила масштабную атаку дронов на Петербург во время ПМЭФ
    Беглов: ПВО отразила масштабную атаку дронов на Петербург во время ПМЭФ
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о попытках сорвать проведение Петербургского международного экономического форума.

    По его словам, 3 и 6 июня город подвергся масштабным атакам беспилотных аппаратов, передает РИА «Новости».

    «Украинские нацисты предприняли попытку помешать работе форума. Третьего и шестого июня они подвергли Петербург масштабным атакам беспилотных средств военного назначения. Российской ПВО удалось отразить воздушное нападение и защитить городскую инфраструктуру от значимых потерь. Техногенные последствия нацистских атак ликвидированы», – заявил глава региона в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

    Беглов также поблагодарил представителей силовых структур за высокий уровень готовности. Он особо отметил эффективное межведомственное взаимодействие при отражении угрозы.

    Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников. В результате происшествия пострадали три человека. Губернатор Беглов назвал этот налет признаком слабости противника.

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    8 июня 2026, 20:30 • Новости дня
    Нидерланды вышли из международной программы обучения ВСУ
    Нидерланды вышли из международной программы обучения ВСУ
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нидерланды завершили свое участие в международной операции Interflex по подготовке украинских военнослужащих, говорится в заявлении министерства обороны королевства.

    В заявлении министерства обороны королевства отмечается, что «текущий этап операции подошел к концу». Конкретные причины такого решения ведомство не обнародовало, передает ТАСС.

    В рамках британской инициативы с 2022 года прошли обучение более 63 тыс. солдат и офицеров ВСУ, включая 11 тыс. инструкторов. В миссии участвовали вооруженные силы 14 государств. Они преподавали украинцам базовую военную подготовку, стрельбу, оказание медицинской помощи и основы гуманитарного права.

    Королевство участвовало в проекте с самого начала, привлекая инструкторов из сухопутных войск и морской пехоты. Власти страны решили не присоединяться к новому этапу, который сфокусируется на специализированных курсах вместо базовой подготовки. При этом Нидерланды продолжат тренировать украинских военных в других международных программах, включая миссию Евросоюза EUMAM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Министерство обороны Великобритании объявило о расширении программы подготовки украинских военнослужащих Interflex.

    В прошлом году британское военное ведомство продлило действие этой тренировочной миссии до конца 2026 года. Осенью власти Нидерландов решили ускорить поставки военной помощи Киеву.

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    8 июня 2026, 16:44 • Новости дня
    Захарова призвала мир осудить теракты Киева в Крыму
    Захарова призвала мир осудить теракты Киева в Крыму
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва призвала зарубежные правительства, международные структуры и СМИ осудить действия Украины, которые российская сторона квалифицирует как теракты, следует из заявления МИД России.

    «Вновь призываем все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ прямо назвать вещи своими именами и решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права», – указано в публикации на сайте МИД.

    Захарова подчеркнула, что отсутствие должной реакции мирового сообщества равносильно покрывательству. По ее словам, подобное молчание лишь поощряет кровавые преступления неонацистов, узурпировавших власть на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преступлением удар киевского режима по пассажирскому поезду в Крыму.

    Несколькими днями ранее украинские беспилотники атаковали гражданские теплоходы в акватории Азовского моря.

    До этого Захарова потребовала от международных структур решительного осуждения теракта против рейсового автобуса в Енакиево.

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    8 июня 2026, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Химик в ДНР
    Российские войска освободили Химик в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Химик в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Дмитровки, Малиновки, Пискуновки, Краматорска, Артема, Рай-Александровки, Дружковки и Константиновки в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    При этом противник потерял свыше 180 военнослужащих, три бронемашины, пять артиллерийских орудий и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Великой Рыбицы, Петрушевки, Иволжанского, Новой Сечи и Хотени в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Казачьей Лопани, Рясного, Лосевки, Охримовки, Удов и Липцов.

    Противник при этом потерял более 235 военнослужащих и бронетранспортер.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Моначиновки, Червоного Оскола в Харьковской области, Сидорово, Красного Лимана, Святогорска, Щурово, Рубцов и Пришиба в ДНР.

    Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Красного Кута, Ленина, Кутузовки, Белицкого, Васильевки, Шевченко, Кучерова Яра, Красноярского, Доброполья, Золотого Колодезя и Сергеевки в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Украинские вооруженные формирования потеряли до 325 военнослужащих и бронемашину, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Шевченко в Харьковской области.

    За минувшую неделю ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО. В частности, они освободили Комсомольское в Запорожской области.

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    8 июня 2026, 20:22 • Новости дня
    Кулеба высмеял заявления Киева о «рывке до Кремля»

    Бывший глава МИД Украины Кулеба назвал чушью заявления о рывке до Кремля

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал чушью заявления украинских политиков о скором «походе на Москву».

    Бывший руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба резко прокомментировал недавние заявления о якобы произошедшем переломе в ходе конфликта, передают «Вести». Поводом для его реакции послужили высказывания некоторых украинских деятелей о том, что украинские войска якобы «теперь добежат до Кремля», потому что наступил «поворотный момент».

    «Чушь», – охарактеризовал подобные оптимистичные заявления экс-глава МИД. Кулеба подчеркнул, что такие оценки совершенно не соответствуют действительности.

    Политик уверен, что уже к ноябрю руководству страны придется отказаться от громких обещаний и вернуться к более насущным проблемам. В частности, Киеву предстоит вновь «вернуться к нарративу о том, как пережить зиму».

    До этого Владимир Зеленский заявлял, что Украина находится в шаге от создания собственной баллистической ракеты.

    Ранее Кулеба посоветовал согражданам поберечь психическое здоровье и уехать из столицы на фоне ожидаемых ударов. Кулеба предрек Украине тяжелую реальность и тактическое поражение.

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    8 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    Украинские военные возмутились мирным планом «евротройки»

    Украинские военные возмутились планом заморозки фронта от лидеров ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    В рядах украинских военнослужащих и националистов нарастает возмущение из-за предложенного сценария «евротройки», предусматривающими прекращение боевых действий по текущей линии фронта, сообщили в российских силовых структурах.

    Среди бойцов ВСУ усиливается недовольство обсуждаемыми сценариями урегулирования конфликта, передает РИА «Новости». Особое внимание привлекло изменение риторики лидеров Германии, Франции и Британии после недавней встречи в Лондоне.

    «В закрытых чатах украинские националисты не понимают, зачем им рисковать собственной жизнью даже на прифронтовых территориях, если они всё равно в конечном итоге отойдут России», – сообщил источник агентства в российских силовых структурах.

    По его словам, европейские лидеры публично перестали требовать возвращения к границам 1991 или 2022 года. Основным вариантом теперь называется остановка боев по текущей линии фронта. Западные политики также прекратили обсуждать будущее освобожденных российской армией частей Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

    В минувшее воскресенье Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры. По итогам встречи было объявлено о планах совместного производства вооружений для Украины и поддержке прямого диалога между Киевом и Москвой при участии Европы и США.

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились с Владимиром Зеленским в Лондоне.

    По итогам переговоров политики опубликовали совместное заявление об условиях долгосрочного мира на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на расхождение между мирной риторикой европейских стран и их реальными действиями.

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    9 июня 2026, 08:06 • Новости дня
    Дроны повредили мост между Крымом и Херсонской областью
    Дроны повредили мост между Крымом и Херсонской областью
    @ vk.com/saldo84

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мост в селе Чонгар в Херсонской области получил новые повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотников, проезд временно закрыт, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    Движение транспорта по мосту в Чонгаре вновь перекрыто после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, указал Сальдо в Max.

    Сейчас на месте происшествия работают профильные службы для устранения последствий удара.

    «Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп», – обратился к гражданам глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 июня ночной налет дронов повредил дорожное полотно в районе поселка Чонгар. На следующий день специалисты возобновили движение транспорта по этому мосту.

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    9 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что угрозы нападения России на страны НАТО нет, да и вообще с соседом давно пора дружить, а не противостоять, повергло западные элиты в ужас, пишет Junge Welt.

    Если бы финский президент Стубб оказался за столом переговоров, то продвигал бы точку зрения консерватора, который усвоил жизненный опыт финской политики: необходимо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится, немецкая газета Junge Welt (JW).

    Издание обратилось за комментарием к Карло Масала, профессору Бундесвера в Мюнхене, и он с большим раздражением отреагировал на замечания Стубба. Масала отметил, что смысла  призывать западную общественность, которую только что старательно подготовили к войне с Россией, «просто успокоиться»?

    Он считает бессмысленными миротворческие высказывания Стубба, к тому же без ориентации на слушателя, которому он делает свои заявления.

    «Для тех, кто выступает за эскалацию и требует предоставления Украине полной свободы выбора вариантов союзнических отношений в качестве предварительного условия для переговоров, игнорируя тем самым именно опасения России по поводу безопасности, которые были высказаны еще до начала открытой войны, заявления Штубба представляют собой худшую из возможных катастроф», – заявил профессор.

    Для остальных, считает Масала, это не так, но это не имеет значения.

    «Большинство из политического класса слишком занято военным самовосхвалением, чтобы даже на мгновение задуматься», – резюмирует он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией. Стубб признал необходимость диалога с Россией. В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России.

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