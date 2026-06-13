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Хуснуллин сообщил об ежедневной подаче воды в Мариуполе
В Мариуполе организовали ежедневную подачу воды, что позволило начать плановую замену ветхих сетей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Ежедневную подачу воды в Мариуполе в ДНР обеспечили, передает РИА «Новости». «В Мариуполе мы перешли на ежедневную подачу воды. За счет этого мы продолжаем работу с потерями, меняем сети. У нас уже в этом неплохие результаты по снижению потерь», – сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В субботу президент России Владимир Путин провел совещание по развитию воссоединенных субъектов РФ. По словам Хуснуллина, сети жилищно-коммунального хозяйства в новых регионах изначально находились в плохом состоянии, так как их не обновляли еще со времен СССР, сейчас наладили системную работу по их восстановлению и модернизации.
После отключения киевским режимом весной 2022 года водоснабжения по каналу «Северский Донец – Донбасс» в республике возник острый дефицит воды. В дома горожан она поступала раз в три дня на несколько часов. Запуск нового канала «Дон – Северский Донец» снизил дефицит, однако потребности региона полностью не покрыты, и глава ДНР Денис Пушилин подчеркивал, что освобождение Славянска и возобновление работы канала могли бы решить проблему водоснабжения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил о планах построить новый водовод для Донбасса и связал кардинальное решение проблемы воды с переходом района за Славянском под российский контроль.
Власти ДНР ранее заявили об отсутствии ремонта водопроводных сетей со времен СССР и о принимаемых мерах по их восстановлению и снижению потерь воды.