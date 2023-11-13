Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.0 комментариев
За рубежом заинтересовались покупкой российского истребителя Checkmate
Вице-премьер Мантуров: Интересанты на покупку российского истребителя Checkmate есть
Появились интересанты на покупку российских однодвигательных истребителей Checkmate, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.
Мантуров сообщил, что за два года собраны запросы на российские истребители, в том числе внесены коррективы в проект, чтобы он был адаптирован под запросы заказчиков, передает ТАСС.
По словам вице-премьера, изменения затронули компоновку самолета, системы управления и авиационного вооружения.
Первый опытный образец российского однодвигательного истребителя Checkmate может быть создан до конца 2025 года, добавил Мантуров.
Ранее в понедельник Ростех сообщил о начале подготовки производства первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, конструкторская документация передана на завод-изготовитель.