За рубежом заинтересовались покупкой российского истребителя Checkmate

Вице-премьер Мантуров: Интересанты на покупку российского истребителя Checkmate есть

Tекст: Ольга Никитина

Мантуров сообщил, что за два года собраны запросы на российские истребители, в том числе внесены коррективы в проект, чтобы он был адаптирован под запросы заказчиков, передает ТАСС.

По словам вице-премьера, изменения затронули компоновку самолета, системы управления и авиационного вооружения.

Первый опытный образец российского однодвигательного истребителя Checkmate может быть создан до конца 2025 года, добавил Мантуров.

Ранее в понедельник Ростех сообщил о начале подготовки производства первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, конструкторская документация передана на завод-изготовитель.