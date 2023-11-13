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Подготовка к производству первых истребителей Checkmate началась в России
Ростех сообщил о начале подготовки к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate
Началась подготовка производства первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, конструкторская документация передана на завод-изготовитель, сообщил Ростех.
Ростех сообщил, что «в проект были внесены изменения», в результате изменились «сроки первого вылета». После того, как прошла презентация, был проведен сбор отзывов потенциальных заказчиков, изменения коснулись как стоимости проекта, так и некоторых технических решений. Ростех заявил, что конкурентоспособность и коммерческая привлекательность Checkmate выросли, а технические риски удалось уменьшить, передает РИА «Новости».
В ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет Checkmate составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Сообщалось, что новый российский легкий истребитель, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow в 2021 году.