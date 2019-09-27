Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полет с Су-57

Перспективный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет с новейшим истребителем Су-57, сообщили в Министерстве обороны России.

В Минобороны сообщили ТАСС, что во время полета было отработано взаимодействие между беспилотником и истребителем Су-57 «по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения».

В ведомстве отметили, что полет проходил в автоматизированном режиме и продолжался более 30 минут.

О первом полете «Охотника» стало известно в начале августа. В середине того же месяца сообщалось, что «Охотник» впервые пролетел в паре с истребителем.

Как отмечали западные СМИ, хотя Россия заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства.

Газета ВЗГЛЯД изучала возможности новейшего российского беспилотника.

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