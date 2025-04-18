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В США перевернулся школьный автобус, есть погибший
В Южной Каролине школьный автобус перевернулся, один погибший и 18 пострадавших
В американском штате Южная Каролина перевернулся школьный автобус, в результате чего один человек погиб, а восемнадцать получили ранения, часть из которых оказались вынуждены обратиться за медицинской помощью.
Как сообщает Fox News, инцидент произошел в четверг днем недалеко от города Ричбург округа Честер в Южной Каролине. Группа учеников из средней школы Пайн Ридж возвращалась с экскурсии. Один из трех автобусов, в котором находились 35 учеников и трое взрослых, перевернулся после того, как у него лопнуло колесо.
По данным телеканала, в результате аварии один человек погиб, еще 18 человек получили травмы, некоторые из которых были госпитализированы. Остальные два автобуса не пострадали в аварии.
Власти штата продолжают расследование причин происшествия, пытаясь выяснить все детали и возможные обстоятельства, приведшие к трагедии. Дорожный патруль Южной Каролины активно работает над выяснением хода событий, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Аргентине произошла авария с участием двухэтажного автобуса, где водитель потерял управление, что привело к опрокидыванию и гибели семи человек, а несколько пассажиров получили тяжелые травмы. Кроме того, сообщалось, что автобус с 35 российскими туристами перевернулся на Пхукете, четверо получили легкие травмы и были доставлены в госпиталь.