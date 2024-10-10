  • Новость часаЦБ отменил ограничение для банков на полную стоимость ипотечных кредитов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Переформатирование мира требует времени

    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    10 октября 2024, 23:00 Мнение

    Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий

    председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай»

    Украиной начали пугать грузин на улицах
    Дипломатический подарок Путина Китаю разозлил США
    Депутат Госдумы призвал штрафовать дачников за брошенных осенью в СНТ животных
    Мать детей Дурова тайно потратила с его счетов 18 млн долларов на украшения

    Хотя переформатирование мира явно ускоряется, контуры будущего пока не ясны. Более того, миру, безо всяких сомнений, еще только предстоит пройти ряд критически важных развилок, от выбора направлений на которых будет зависеть в каком будущем мы окажемся.

    Факторов, которые определят предстоящие решения множество, включая, кстати, то, что можно называть случайностью или совершенно непредсказуемыми обстоятельствами: вроде природных катастроф, эпидемий или приступов безумия у людей, обладающих возможностями серьезно повлиять на судьбы других. Но все же, скорее в расчет стоит принимать более умопостигаемые факторы, вроде конфигурации международных соглашений, рациональностью национальных элит или устойчивостью населения перед лицом различного рода испытаний.

    Особенность настоящего момента, наверное, в том, что роль двухсторонних отношений в нынешнем мире, безусловно, возросла. Во многом, кстати потому, что произошло сплочение стран НАТО под руководством США. Вольно или невольно, причем, скорее, вольно, страны НАТО достаточно решительно отделили себя от остальной, в самом деле куда большей части мира. Есть, конечно, несколько сателлитов, например Япония или Австралия, которые духовно почти что в НАТО, но, в целом, на расклад сил в мире это не очень влияет. К тому же, если приглядеться, то с той же Японией не все так просто: настроения политической элиты не так уж однозначны. Впрочем, до однозначности далеко даже в США и даже в Брюсселе, хотя там радикальные настроения выражены в наибольшей степени.

    Так или иначе, большая часть мира оказалась буквально перед экономическим, культурным и военным забором, которым отгораживают себя США и страны Западной Европы. Страны этой большей части мира не очень хотят отвечать созданием какого-то альтернативного союза для конфронтации с западным объединением. Это было бы сложно, утомительно и, возможно, не очень перспективно. Но и существовать в мире с отдельным, привилегированным «континентом Запад», который желает всем навязывать свои правила, а непокорных произвольно карает, другим странам не хочется.

    Поэтому в ответ практически создается сетевая структура, многомерная матрица самоорганизации большей части мира. В ее рамках возникают новые союзы, самый яркий пример БРИКС, которые привлекают участников подчеркнутым равенством и свободой поиска взаимовыгодных отношений. Не менее важны, а в известном смысле, может и более, двусторонние отношения. Их сила в относительной простоте и регулируемости. Мы видим, что, к примеру, многое в мировой ситуации зависит от отношений России с Индией, Ираном, Пакистаном или другими странами.

    Понятно, что в этом контексте отношения между Россией и Китаем играют весьма существенную роль. И это не только прекрасно осознается всеми, но и вызывает у некоторых, особенно в западных странах большое раздражение. Доходит, порой, прямо до демонизации их этих отношений: мол, это угроза мировой безопасности, а в сочетании с Пхеньяном и вовсе какая-то новая геометрическая фигура зла.

    Во многом такие болезненные политические кошмары есть следствие отказа от принятия новой реальности и готовности рационально к ней относиться.

    И Россия, и Китай, как и многие другие страны большей части мира преследуют стратегические цели: а именно создание многополярного мира, в котором существует такая форма самоорганизации, при которой все страны равноправны и взаимодействуют по понятным, одинаковым для всех правилам.

    Дело в том, что один самых глубоких вызовов современного мира в том, что существует разрыв между растущей взаимозависимостью стран и уровнем регулирования отношений между этими странами. В самом деле, мы живем на одной планете, дышим одним воздухом и вдобавок летаем в нем, плаваем по одним и тем же морям и потребляем одну и ту же воду. Если добавить невероятную коммуникационную связанность, фантастически быстро развивающиеся технологии и прочие чудеса современного мира, то понятно насколько нужно это новое мироустройство.

    Так что, двусторонние отношения мостят дорогу к общему будущему для всех на Земле. И Россия, и Китай вместе пытаются вернуть в мир здоровую свободу торговли и обмена технологиями, свободу контактов и равноправного поиска решений проблем, важных для всех. Даже удивительно, что страны Запада враждебны этим устремлениям.

    Но мир велик, его сразу не переделаешь. Как уже говорилось выше, новое будущее созидается через конкретные действия конкретных стран, людей, объединений. И понятно, что и для России, и для Китая (конечно, не только для них) важна ситуация в Евразии, то есть там, где народы наших стран живут. Тут, конечно, и возможностей больше. Хотя бы потому, что уже существует ряд механизмов, позволяющих интегрировать значительную часть Евразии – Шанхайская организация сотрудничества, программа «Пояс и Путь» и многое другое – что в совокупности позволяет надеяться на создание успешного сообщества стран Евразии. Во всяком случае, Восточной части Евразии. В случае успеха, кстати, Евразия может выступить как некая модель для всего мира, модель организации комфортного и безопасного мира для всех, без исключения и дискриминации.

    Конечно, считать двусторонние отношения России и Китая только гладкими неверно. Это две большие, достаточно разные страны, со своими устремлениями. Однако, несмотря на всяческого рода спекуляции, прежде всего в западной прессе, можно считать, что отношения между Россией и Китаем носят устойчивый характер. Китай развивает свою стратегию, конечно же, прежде всего в интересах Китая. Но в обозримом будущем принципиальные подходы России и Китая к мировым делам совпадают. Устойчивое развитие обеих стран является стратегическим интересом обеих же стран.

    Так что почва для согласованных действий как в Евразии, так и в мире в целом есть. Почва эта, повторю, рациональная и понятная, равноправная и устойчивая организация будущего мира, удобная для всех стран и иных международных субъектов без всякой дискриминации. Конечно же, для этого нужно выработать и принять правила взаимодействия в современном мире.

    И вот эти, и другие вопросы будут обсуждаться на Российско-китайской конференции МДК «Валдай» и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете «Стабильность и потенциал: Россия и Китай в 75-ю годовщину установления дипломатических отношений» 14-15 октября в Москве.

    Другие материалы автора

    Главное
    Вучич объяснил подписание декларации в поддержку Украины
    Россия заняла второе место по поставкам СПГ стране НАТО
    СК завел дело в отношении оскорбившего христиан учителя из Чечни
    В Одессе активизировались пророссийские подпольщики
    Экс-чиновник Минобороны получил взятку электросамокатом и телевизором
    Песни певца Shaman начали изучать в школах на уроках музыки
    В Стамбуле мужчина ненадолго ожил на своих похоронах

    Быт российской семьи захватил искусственный интеллект

    Через три года технологии искусственного интеллекта прочно войдут в жизнь каждой российской семьи, считает глава Сбербанка Герман Греф. Уже сегодня ИИ помогает и строить недвижимость, и лечить болезни, и обучать учеников. Как искусственный интеллект помогает жить и строить бизнес и кого лишит рабочих мест? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия снизила присутствие в США накануне выборов

    Владимир Путин снял с должности посла России в США Анатолия Антонова, проработавшего в Штатах с 2017 года. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что отставка дипломата никак не скажется на уровне отношений Москвы и Вашингтона. Антонов покинул пост в преддверии выборов американского лидера. Почему выбрано такое время для смены посла и что ждет преемника Антонова? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия в Одессе лишает ВСУ заморских вооружений

    Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер. Эта морская гавань давно превратилась в одну из важнейших точек поставки вооружений для ВСУ. Однако для этой цели противник использует торговые и гражданские суда. Как Россия определяет, на каких именно плавсредствах перевозятся боеприпасы, и как обстрелы портов скажутся на боеспособности украинской армии? Подробности

    Перейти в раздел

    Градус русофобии в Прибалтике способна понизить женщина

    В Литве завершается избирательная кампания на выборах в парламент республики. Опросы показывают, что следующим премьер-министром имеет все шансы стать человек, который снизит в этой стране градус государственной русофобии. О ком именно идет речь и почему именно этот политик способен скорректировать антироссийский и антибелорусский курс Литвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............