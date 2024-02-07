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    7 февраля 2024, 12:54 • Новости дня

    Израильский эксперт заметил предвзятость посла Симоны Гальперин к России

    Политолог Ципис: Публичная позиция посла Израиля в России Симоны Гальперин устраивает Тель-Авив

    Израильский эксперт заметил предвзятость посла Симоны Гальперин к России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В заявлениях Гальперин имеется предвзятость к России, однако за последнее время отношения Тель-Авива и Москвы действительно ухудшились. Тем не менее, стороны имеют все шансы на то, чтобы сохранить связи на приемлемом уровне. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее посол Израиля в РФ Симона Гальперин была вызвана в МИД из-за ее высказываний в интервью.

    «Дипломат – лицо, крайне зажатое нормами протокола. Он не может выражать личный взгляд на международные события. Его слова всегда будут восприниматься как официальная позиция страны, интересы которой этот человек представляет. Поэтому высказывания Гальперин стоит воспринимать как мнение Тель-Авива», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Стоит обратить внимание на то, что наше руководство давно выражало настороженность по поводу отношений России и Ирана, а переговоры Москвы с членами ХАМАС неоднократно критиковались и до ее заявлений. Однако в интервью заметна предвзятость Гальперин к РФ. Данный факт может негативно отразиться на том, как она будет исполнять свои дипломатические обязанности», – подчеркивает собеседник.

    «Однако тот факт, что МИД Израиля не стал отзывать своего посла для консультаций, говорит о том, что ее позиция более-менее устраивает Тель-Авив. Не думаю, что это существенно отразится на связях двух стран. Наш диалог переживает не лучшие времена. За последнее время эти отношения несколько ухудшились», – акцентирует он.

    «Однако Россия и Израиль имеют все шансы на то, чтобы сохранить контакты на приемлемом уровне. Стороны до сих пор стараются уважительно относиться друг к другу. Более того, Тель-Авив, в отличие от западных стран, не стремится полностью обрывать все связи с Москвой. Это важные моменты, которые свидетельствуют о возможности преодоления имеющихся противоречий», – резюмирует Ципис.

    Ранее посол Израиля Симона Гальперин была вызвана в российский МИД из-за непозволительных публичных высказываний. Как сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Михаил Богданов, данное решение было принято в связи с негативной реакцией Москвы на «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки» действий РФ, высказанные ею в интервью изданию «Коммерсант».

    По ее мнению, руководство России не поняло, что после 7 октября Ближний Восток «попал в другую, страшную реальность». Гальперин указала на неудовлетворенность тем фактом, что ХАМАС до сих пор не внесен властями страны в список террористических организаций. Она отметила, что в Израиле «не могут понять», почему Москва принимает представителей этого формирования и ведет с ними переговоры.

    Кроме того, Гальперин подчеркнула, что от России «не слышно ни слова осуждения в СБ ООН» в отношении «Хезболлы» и хуситов, которые «препятствуют свободе судоходства по Суэцкому каналу». По ее мнению, все это указывает на то, что Москва, «сама страдавшая от терактов, не поддерживает борьбу» Тель-Авива против терроризма.

    «Позиция России тревожит и удручает меня и тем, что из-за нее ваша страна теряет симпатии израильтян, в том числе русскоговорящих», – указала она. Гальперин посетовала и на то, что «международный день памяти холокоста пока не является официальным днем в государственном календаре РФ». Дипломат подчеркнула, что намерена обсуждать это с российскими коллегами.

    Разговор Гальперин с представителями МИД продлился более полутора часов. В ведомстве заявления посла Израиля назвали «крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений».

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Россия придерживается нейтралитета в конфликте на Ближнем Востоке.

    6 февраля 2024, 20:57 • Новости дня
    МИД раскрыл детали беседы с послом Израиля

    МИД сообщил детали беседы с вызванной послом Израиля Симоной Гальперин

    МИД раскрыл детали беседы с послом Израиля
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России раскрыло детали встречи с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин, которая была вызвана в ведомство из-за непозволительных публичных высказываний.

    Как сообщили в МИД, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов уведомил Гальперин о негативной реакции российской стороны на ее «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки некоторых вопросов российской внешней и внутренней политики» в ее интервью изданию «Коммерсант», передает ТАСС.

    Кроме того, было подчеркнуто, что Россия нацелена на развитие отношений с Израилем в духе взаимного уважения и рассчитывает на конструктивный вклад посла.

    Ранее сообщалось, что посла Израиля в Москве Симону Гальперин решили вызвать в МИД России в связи с недопустимыми высказываниями в интервью изданию «Коммерсант».

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    7 февраля 2024, 03:24 • Новости дня
    Конгрессмены США не поддержали помощь Израилю отдельно от Украины

    Палата представителей США не поддержала законопроект о помощи Израилю отдельно от Украины

    Конгрессмены США не поддержали помощь Израилю отдельно от Украины
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект о помощи Израилю, не включающий средства для Украины, а также предложение об импичменте главы министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса не набрали необходимого числа голосов в Палате представителей США.

    За проект закона о помощи Израилю проголосовали 250 конгрессменов, против – 180. Для одобрения требовалась поддержка двух третей Палаты представителей, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.

    За импичмент Майоркаса выступили 214 конгрессменов, против – 216 (все конгрессмены от Демократической партии и четверо республиканцев).

    Напомним, Майоркаса обвиняли в том, что он не принял достаточных мер для противодействия нелегальной миграции. Белый дом грозил наложить вето на законопроект, который предлагает выделить Израилю помощь отдельно от поддержки Украины. Байден отказался идти на уступки Республиканской партии США в этом вопросе.

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    6 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Новак раскрыл объемы поставок нефти на Запад и Восток

    Новак сообщил о сокращении поставок нефти на Запад

    Новак раскрыл объемы поставок нефти на Запад и Восток
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экспорт нефти из России в западном направлении сокращен с 60% до 15%, а на Восток, напротив, увеличен с 40% до 85%, сообщил вице-премьер Александр Новак в Совете Федерации.

    Объем экспорта нефти из России остался на уровне 2021 года – это порядка 230 млн тонн, отметил Новак, передает ТАСС.

    Ранее порядка 60% экспортируемой нефти поставлялось на Запад, а 40% – на Восток. «Сейчас в текущих условиях у нас осталось 15% в западном направлении и 85% – в восточном», – сообщил вице-премьер.

    Новак добавил, что увеличение поставок нефти в западном направлении не представляется возможным без изменения геополитической ситуации.

    Ранее сообщалось, что Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай.

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    4 февраля 2024, 22:29 • Новости дня
    Вертолет Ми-8 МЧС России пропал в Карелии

    Вертолет Ми-8 МЧС России исчез с радаров над акваторией Онежского озера в Карелии

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет Ми-8, принадлежащий МЧС России, пропал над Онежским озером в Карелии с тремя членами экипажа на борту.

    «Перестал выходить на связь вертолет Ми-8 ФГБУ «Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России», – передает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

    Отмечается, что борт пропал ориентировочно в районе населенного пункта Деревянное Прионежского района республики. В момент инцидента он совершал тренировочный полет.

    Проводятся поисково-спасательные работы.

    Ранее сообщалось, что в Турции двое пилотов погибли в крушении полицейского вертолета. Борт, вылетевший из Хатая в Газиантеп, потерпел крушение у деревни Картал провинции Газиантеп. Техник выжил, но получил ранения.

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    6 февраля 2024, 16:28 • Новости дня
    В ХАМАС заявили о сбитом израильском вертолете Apache
    В ХАМАС заявили о сбитом израильском вертолете Apache
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бойцы боевого крыла ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявили, что им удалось сбить с помощью ракеты вертолет Apache армии Израиля.

    Вертолет якобы сбили в западной части города Газа, заявила группировка, передает ТАСС.

    В октябре боевики ХАМАС также сообщали о сбитом вертолете.

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    6 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА

    Военный эксперт Артамонов: Для защиты портов Ленинградской области необходимо больше систем ПВО и РЭБ

    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник делает большую ставку на БПЛА, поэтому атаки вглубь наших территорий могут участиться. На фоне этого нам необходимо еще больше усиливать защиту портов Ленинградской области. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее в морских портах Ленинградской области был введен режим повышенной готовности.

    «В условиях нехватки боеприпасов и новых стволов для артиллерии ВСУ делают ставку на применение БПЛА. И чем выше будет количество дронов у противника, тем чаще он будет пытаться наносить атаки вглубь наших территорий», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «При этом кажется маловероятным нанесение ударов с территории Украины. Теоретически это возможно, но тогда аппарату придется преодолеть нашу ПВО. Шансов, что дрон будет сбит еще на подлете, довольно много. Поэтому, скорее всего, атаки могут совершаться диверсионными группами противника с близлежащих территорий», – отмечает он.

    «На этом фоне режим повышенной готовности в Ленинградских портах – правильная и своевременная мера. В частности, маскировка может помочь уберечь здания от атак. Однако при возможном учащении ударов необходимо задуматься о дополнительных мерах защиты инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «В частности, для охраны объектов необходимо увеличить плотность ПВО. Классические зенитные средства, такие как «Панцири» или «Торы», очень хорошо уничтожают беспилотники. Кроме того, усиление обороны портов возможно за счет РЭБ, которые способны подавить БПЛА на большом расстоянии», – резюмировал Артамонов.

    Ранее в морских портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности, сообщила Администрация морских портов Балтийского моря. Основанием для такого шага стал «возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА» вооруженных сил Украины. Министерство транспорта предписало сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов.

    Указанные меры коснутся также портов в Выборге, Высоцке, Приморске, они распространяются на территории и акватории портов. Отмечается, что в число морских портов Балтийского моря также входят Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там аналогичных мер не ввели.

    В конце января правительство Ленобласти объявило режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Был отдан приказ на уничтожение беспилотников в случае их обнаружения. Губернатор Ленинградской области в своем Telegram-канале в свою очередь сообщил об усилении мобильных групп огневого подавления БПЛА дополнительными техническими средствами.

    Напомним, ранее произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было. Возгорание, как сообщалось, произошло из-за внешнего воздействия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Минобороны и ряд других ведомств принимают все меры, чтобы не допустить новых атак.

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    5 февраля 2024, 12:22 • Новости дня
    МИД России решил вызвать посла Израиля

    МИД России решил вызвать посла Израиля Гальперин из-за неприемлемых высказываний

    Tекст: Ольга Никитина

    Посла Израиля в Москве Симону Гальперин вызовут в российское внешнеполитическое ведомство в связи с прозвучавшими с ее стороны недопустимыми публичными высказываниями, заявили в МИД России.

    В ведомстве сообщили ТАСС, что Гальперин допустила высказывания, которые искажают российские внешнеполитические подходы и исторические реалии.

    Так в дипломатическом ведомстве отреагировали на интервью посла газете «Коммерсант».

    Прозвучавшие в ходе него заявления в МИД России назвали «крайне неудачным началом дипломатической миссии», которая должна быть направлена на развитие отношений двух стран.

    В конце прошлого года спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов встретился с Гальперин, назначенной послом Израиля, и принял у нее копии верительных грамот.

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    4 февраля 2024, 22:59 • Новости дня
    Хуситы в Йемене провели учения с имитацией атаки на Израиль

    Хуситы в Йемене провели учения с имитацией атаки на армейские казармы и гражданские поселения Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) провело крупные военные учения, имитирующие нападение на казармы израильской армии и штурм гражданских поселений.

    В учениях под лозунгом «Йемен в поддержку Палестины» были задействованы передовые и резервные силы движения, отдельные части маневров были представлены «как часть подготовки к битве за завоевание Палестины и священному джихаду», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Масира».

    Отмечается, что в ходе учений были задействованы ракеты, беспилотники, танки и артиллерия. Сначала хуситы отработали ракетный и артиллерийский обстрел учебных объектов, затем перешли к штурму пехотными подразделениями с трех направлений, взяли под контроль и захватили тех, кто находился внутри.

    Замначальника штаба министерства обороны правительства «Ансар Алла» Али аль-Мушки заявил, что поддержка сектора Газа хуситами исходит из религиозного, морального и этического долга и подтвердил готовность «поддержать сектор Газа, терпящий горе и разрушения».

    Ранее хуситы сообщили, что США и Британия нанесли по Йемену 48 ударов в ночь на воскресенье, 4 февраля. 13 ударов пришлись по столице и провинции Сана, 11 – по провинции Таиз, девять рейдов были предприняты в провинции Ходейда.

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    5 февраля 2024, 20:28 • Новости дня
    Командующий ВМС Украины пригрозил до конца года уничтожить Крымский мост

    Командующий ВМС Украины Неижпапа пригрозил до конца года уничтожить Крымский мост

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крымский мост не достоит до конца 2024 года, считает командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

    Как пишет издание «Страна», Неижпапа, отвечая на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально «покойником», ответил утвердительно и уточнил, что знает, как это сделать. Он добавил, что ждать осталось недолго, по крайней мере, «в этом году точно» Крымского моста не будет.

    2 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужны дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства, чтобы «разрушить» Крымский мост.

    Ранее руководитель СБУ Василий Малюк сообщил, что Украина сделает все, чтобы уничтожить Крымский мост.

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    6 февраля 2024, 16:59 • Новости дня
    Вызванная в МИД посол Израиля покинула здание ведомства

    Вызванная в МИД России посол Израиля Гальперин покинула здание ведомства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Израиля в Москве Симона Гальперин, вызванная в Министерство иностранных дел России из-за непозволительных публичных высказываний, покинула здание ведомства, проведя там более полутора часов.

    Гальперин отказалась отвечать на вопросы представителей СМИ, передает ТАСС.

    В МИД отметили, что сделанные ранее заявления посла являются «крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений».

    Ранее сообщалось, что посла Израиля в Москве Симону Гальперин решили вызвать в МИД России в связи с недопустимыми высказываниями в интервью изданию «Коммерсант».

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    6 февраля 2024, 04:54 • Новости дня
    Байден обратился к спикеру Палаты представителей США в связи с поддержкой Киева

    Байден призвал спикера Палаты представителей США Джонсона «уделить внимание» законопроекту о поддержке Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден обратился к спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону с призывом «уделить внимание» законопроекту о поддержке Украины и Израиля.

    Байден заявил, что Джонсону нужно «уделить внимание тому, что делает Сенат», и достигнутым сенаторами «двухпартийным договоренностям». Он подчеркнул. что первое процедурное голосование в верхней палате Конгресса пройдет в среду, передает ТАСС.

    Напомним, в Сенате США предложили законопроект, в котором на охрану границ, помощь Украине и Израилю хотят направить 118,28 млрд долларов. В Палате представителей США выступили против законопроекта, Джонсон сообщил, что будет рассмотрен отдельный проект закона о помощи Израилю, но Белый дом уже пригрозил наложить вето на такой законопроект.

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    6 февраля 2024, 02:42 • Новости дня
    Белый дом пригрозил наложить вето на законопроект о помощи США Израилю

    Белый дом заявил о готовности Байдена наложить вето на отдельный законопроект о помощи Израилю

    Белый дом пригрозил наложить вето на законопроект о помощи США Израилю
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден наложит вето на законопроект, который предлагает выделить Израилю помощь отдельно от поддержки Украины и решения вопроса о защите границ США, заявило административно-бюджетное управление Белого дома.

    Подчеркивается, что Белый дом призывает Конгресс США не поддерживать этот законопроект. В администрации США считают данную инициативу «политической уловкой», которую необходимо «отвергнуть». Конгресс, по мнению Белого дома, должен предоставить Байдену «двухпартийный законопроект о выделении дополнительных ассигнований на нужды национальной безопасности», передает ТАСС.

    Напомним, в Сенате США предложили законопроект, в котором на охрану границ, помощь Украине и Израилю хотят направить 118,28 млрд долларов, причем более половины (60,06 млрд долларов) – это помощь киевскому режиму. В Палате представителей США выступили против законопроекта. Спикер Майк Джонсон сообщил, что Палата представителей рассмотрит отдельный проект закона о помощи Израилю.

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    5 февраля 2024, 12:19 • Новости дня
    Politico: Байден нецензурно высказался о Нетаньяху

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден «с глубоким подозрением» относится к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху и в частном порядке негативно отзывался о нем, использовав нецензурную лексику, пишут американские СМИ.

    Как сообщили источники газеты Politico в администрации США, по мнению американского президента, глава кабинета министров еврейского государства «хочет втянуть США в более масштабную войну на Ближнем Востоке», которая позволит обеспечить приток в регион американского оружия, передает ТАСС.

    В Белом доме информацию об этом официально опровергают. Так, заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что «президент не говорил этого и не стал бы». По его словам, отношения между Байденом и Нетаньяху уважительны.

    Между тем, по информации газеты, Байден стал демонстрировать, что прислушивается к пропалестинским активистам. Так, президент США подписал указ о санкциях против еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, совершивших акты насилия в отношении палестинцев, и публично осудил «риторику ненависти» по отношению к американцам арабского происхождения.

    Ранее СМИ писали, что Байден направит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса в Европу для заключения сделки по освобождению всех удерживаемых движением ХАМАС заложников.

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    6 февраля 2024, 14:15 • Новости дня
    В США решили депортировать прилетевшего без паспорта россиянина

    Tекст: Ольга Никитина

    Суд в США приговорил 46-летнего гражданина России и Израиля Сергея Очигаву, прилетевшего в Лос-Анджелес без документов на борту Scandinavian Airlines, к 93 дням лишения свободы и возмещению 2 тыс. 174 долларов авиакомпании. Мужчина будет депортирован, а до тех пор останется под стражей иммиграционной службы.

    Обвинение просило для Очигавы, у которого есть докторская степень, шесть месяцев ареста, поскольку тот «не раскаялся» в своем поведении. При этом мотивов россиянина суд так и не смог установить. Срок, назначенный судом, Очигава уже отбыл в ожидании решения по своему делу, пишет РБК со ссылкой на Los Angeles Times.

    Мужчина, как сообщила сторона защиты, пережил «ряд личных трагедий», и заверила, что у Очигавы нет криминального пришлого.

    По данным суда, Очигава вошел в терминал аэропорта Копенгагена вслед за другим туристом, сделав вид, что сканирует талон. Сотрудники воздушной гавани заметили его и предписали ждать в терминале, однако мужчина проскользнул через выход на посадку за одним из пассажиров и занял свободное место в самолете.

    В Лос-Анджелесе он сообщил сотрудникам аэропорта, что паспорт забыл в самолете и представился вымышленным именем «Сергей Шломо». В списках пассажиров такого имени не было. Только осмотрев его телефон, служба безопасности смогла узнать его данные.

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    4 февраля 2024, 13:25 • Новости дня
    ЦАХАЛ: Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает армия.

    Как сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), на севере Израиля прозвучали сирены, передает РИА «Новости».

    Спустя полчаса ЦАХАЛ сообщил, что сирены воздушной тревоги еще два раза с разницей в несколько минут сработали на севере страны.

    Ранее в поселке рядом с сектором Газа в Израиле прозвучала воздушная тревога.

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    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

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    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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