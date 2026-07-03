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    3 июля 2026, 17:25 • В мире

    Белый дом готовит подарок для российской разведки

    Белый дом готовит подарок для российской разведки
    @ Saurabh Sirohiya/ZUMA/TASS

    Tекст: Евгений Крутиков

    Очередная идея по «улучшению работы» американской разведывательной системы выдвинута Белым домом. С бюрократической точки зрения, нововведения должны способствовать устранению конфликта интересов разведывательных структур. В реальности – способны подорвать мощь американских спецслужб и стать подарком для российской разведки. О чем идет речь?

    Администрация президента США Дональда Трампа требует от американской разведки составить списки всех иностранных объектов шпионажа, включая подозреваемых в шпионаже и потенциальных агентов. А кроме того – список действующей американской агентуры, которая работает по данным подозреваемым.

    По крайней мере, именно об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники. Данная инициатива исходила от Белого дома, но якобы была одобрена и уже ушедшей главой Национальной разведки Тулси Габбард, и сменившим ее на этой должности коммерсантом Уильямом (Биллом) Пульте.

    С точки зрения администрации Белого дома и лояльных ей руководителей Национальной разведки (НР) США, единый список «иностранных разведывательных целей» (espionage targets) должен предотвратить конфликты интересов различных ведомств, а также служить для более эффективного отслеживания угроз национальной безопасности. Грубо говоря, один и тот же, например, иностранный гражданин, находящийся в США, может быть одновременно в разработке и ФБР как потенциальный иностранный разведчик, и ЦРУ как потенциальный объект для вербовки. Типичное столкновение интересов разведки и контрразведки.

    Действительно, у ФБР и ЦРУ разные цели, методы и принципы работы и принципиально разный менталитет. ФБР – это, по сути, полицейская структура, конечным результатом деятельности которой считается арест подозреваемого. ЦРУ рассчитано на получение информации и «игру вдолгую», арест каких-либо лиц для ЦРУ, строго говоря, чаще мешает работе. Специфика ЦРУ – проведение сложных оперативных комбинаций с иностранной агентурой, не предусматривающих публичности и скандальности. Лед и пламень никогда не сходятся, это обычная ситуация для всех стран с развитой разведывательной системой.

    С бюрократической точки зрения разногласия ведомств должна устранять зонтичная структура – Национальная разведка. Она и была в свое время создана для того, чтобы координировать деятельность всех двух десятков органов американского разведывательного сообщества.

    По сути, Национальная разведка – единственная структура, которая однозначно выигрывает от создания единого списка агентуры и потенциальных объектов шпионажа. Американские СМИ утверждают, что НР просто следует «меморандуму президента Трампа по национальной безопасности № 7» времен его первого срока.

    По словам анонимного источника в НР, усилия по контролю за сотрудничеством и обменом информацией предусмотрены законом о создании этой структуры и призваны улучшить работу разведки. Кроме того, сторонники «меморандума № 7» утверждают, что офис Национальной разведки должен по закону иметь доступ в режиме реального времени ко всем базам данных разведывательного сообщества.

    Представители ЦРУ и ФБР пытаются сопротивляться созданию единого списка агентуры и шпионов бюрократическими и аппаратными методами. В ЦРУ и ФБР полагают, что «список всех шпионов мира» может либо быть использован не по назначению, либо и вовсе представлять из себя крупнейшую угрозу самому существованию американского разведывательного сообщества.

    С политической же точки зрения вновь начались разговоры о том, что «некомпетентные», но лояльные Белому дому или лично Дональду Трампу люди хотят окончательно поставить под контроль разведывательное сообщество США. В этих целях они используют Национальную разведку как орган, стоящий в государственной иерархии выше всех других разведывательных ведомств.

    Кроме того, определение, которое дал Белый дом «иностранным разведывательным субъектам», слишком расплывчато. Хотя бы потому, что включает в себя не только классическую разведку – традиционных шпионов и сотрудников разведывательных служб иностранных государств, но и международные преступные организации типа наркокартелей, хакеров, а также ряд корпораций.

    То есть административно-бюрократический взгляд на разведку представляет из себя создание некоего всеобъемлющего списка персонажей, который позволил бы ведомствам США в реальном времени следить за фигурантами этого списка. Предполагается, что все структуры разведывательного сообщества США будут регулярно обмениваться информацией через инфраструктуру Национальной разведки и под контролем Белого дома.

    В случае создания такого общего списка объектов разведывательной и контрразведывательной деятельности мы попадем в увлекательный мир голливудских шпионских боевиков.

    Один из самых распространенных сюжетов: идет охота на некий секретный документ (список), содержащий ключевые секреты какого-либо государства (структуры, ведомства, корпорации). Обладание этим списком становится приоритетной целью для всех иностранных разведок, поскольку одним ударом уничтожает (раскрывает) всю деятельность противника за долгие годы. Самое интересное, что это вполне может быть правдой.

    Собирать в одном месте «списки агентуры» или «реестр шпионов» – плохая идея с точки зрения безопасности этих самых списков и, следовательно, агентуры, а в перспективе – и всей разведывательной системы. Это против всех правил конспирации, режимов секретности и работы с источниками.

    Более того, не принято даже целиком посвящать всю оперативную группу в рамках одной операции в ее конечные цели, если таковые вообще существуют (иногда разработка агентурной разведки ведется настолько вдолгую, что цели операции меняются с годами, и само ведение агента становится основной задачей). В советских разведструктурах было принято говорить: «Даже если ты ведешь дело, то не всегда имеешь доступ к папке», где под «папкой» подразумевались все материалы оперативной разработки.

    А уж

    создавать какие-то общие массивы данных – неважно, на каких носителях, – доступные сколько-нибудь широкому кругу лиц, считается ошибкой, граничащей с преступлением. А тут предполагается создать список, доступный десяткам, а то и сотням людей.

    Исторически только однажды в истории разведывательных сообществ создавались такие общие массивы агентурных данных в виде списков или архивов – в гитлеровской Германии. Связано это было с типичным немецким орднунгом (порядком), в котором все было предельно задокументировано и бюрократизировано, и отсутствием опасений за будущее государства.

    После 1945 года это привело к гонке советского СМЕРШа и западных разведок за этими архивами и списками, которая закончилась вничью: все заинтересованные стороны получили в свое распоряжение часть этих архивов. Эта история и породила множество художественных произведений, посвященных поиску «общих» агентурных списков. А жизнь показала, что создание таких списков и долгосрочное их хранение – порочная практика, идущая в разрез с основами национальной безопасности.

    Тут важно помнить, что американцы пристально следят вовсе не только за своими противниками, но и за собственными союзниками (чего стоит один только случай с прослушкой телефона Ангелы Меркель). А это значит, что в данный список Нацразведки США попадут, условно говоря, французские разведчики, работающие против России. Или представители украинских спецслужб. Да кто угодно еще, кто представляет для СВР и ФСБ РФ особый интерес.

    Конечно, это не означает, что уже завтра начнется охота за этим гипотетическим списком целей и объектов работы американского разведывательного сообщества. ЦРУ и ФБР, пока в них еще работают не политические назначенцы, а профессионалы, будут бюрократически защищаться. Но

    оглашение самой идеи создания такого рода списка способно дискредитировать едва ли не самую важную часть деятельности ЦРУ – агентурную разведку.

    Формирование такого рода массивов информации в разы увеличивает количество глаз и ушей, ознакомленных с наличием агентуры в других странах, вплоть до оперативных псевдонимов и даже настоящих фамилий. А это означает резкое увеличение риска, недопустимого в разведывательной работе. Начало бюрократического процесса, связанного с подготовкой такого списка и бесконтрольного обмена информацией между различными ведомствами, сделает бессмысленными оперативные игры ЦРУ из-за нарушения режима секретности.

    По сути дела, инициатива Белого дома, связанная с политическими играми внутри США (попытка поставить под полный контроль администрации Трампа деятельность спецслужб), подрывает американскую разведывательную систему. Принципы, на которые десятилетиями опиралась разветвленная система разведывательного сообщества США, дискредитируются одним бюрократическим росчерком.

    Кто спорит – Россия такое может только приветствовать. Если «общий список разведывательных целей» действительно будет создан, то останется только запустить обратный отсчет до того момента, когда он рано или поздно будет раскрыт – полностью или частично. И то и другое станет колоссальным ударом по американской разведке в целом. И подарком для российской разведки.

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