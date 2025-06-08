Представитель Ефремова опровергла сообщения о первой роли актера после освобождения

Представитель Ефремова опровергла слухи о первой роли и гонораре

Tекст: Елизавета Шишкова

Информацию о том, что Михаил Ефремов получил первую актерскую роль после освобождения из колонии и гонорар 13 млн рублей, опровергла его представитель Татьяна Глаголева, передает ТАСС.

Она заявила: «Это сплетни и домыслы, которые придумал кто-то». Глаголева уточнила, что опровержение касается не только суммы гонорара, но и факта новой роли.

Она подчеркнула, что настоящих новостей о Ефремове сейчас нет. Также представитель актера попросила дать Ефремову время спокойно восстановиться и вернуться к обычной жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Михаил Ефремов освободился из колонии по условно-досрочному освобождению и отправился к месту регистрации в Москву.

Ефремова недавно заметили передвигающимся в московском общественном транспорте.

Сообщалось, что артист готовится сняться в новом фильме.