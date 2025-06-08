7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.2 комментария
Представитель Ефремова опровергла сообщения о первой роли актера после освобождения
Представитель Ефремова опровергла слухи о первой роли и гонораре
Представитель актера Михаила Ефремова отвергла сообщения о его первой роли после освобождения из колонии, а также о размере возможного гонорара.
Информацию о том, что Михаил Ефремов получил первую актерскую роль после освобождения из колонии и гонорар 13 млн рублей, опровергла его представитель Татьяна Глаголева, передает ТАСС.
Она заявила: «Это сплетни и домыслы, которые придумал кто-то». Глаголева уточнила, что опровержение касается не только суммы гонорара, но и факта новой роли.
Она подчеркнула, что настоящих новостей о Ефремове сейчас нет. Также представитель актера попросила дать Ефремову время спокойно восстановиться и вернуться к обычной жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Михаил Ефремов освободился из колонии по условно-досрочному освобождению и отправился к месту регистрации в Москву.
Ефремова недавно заметили передвигающимся в московском общественном транспорте.
Сообщалось, что артист готовится сняться в новом фильме.