Суд в Омске приговорил подростков за поджог военного вертолета

Tекст: Дмитрий Зубарев

Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор двум подросткам, совершившим поджог военного вертолета Ми-8 на территории аэропорта «Омск-Северный», передает ТАСС. Один из них получил семь лет лишения свободы, второй – семь с половиной лет. Оба будут отбывать наказание сначала в воспитательной колонии, затем – в колонии общего режима, а также обязаны выплатить Министерству обороны России 668 млн рублей в качестве компенсации ущерба.

Официальный представитель УФСБ по Омской области Ирина Руснак уточнила, что подростки признаны виновными по части 2 статьи 205 УК России – совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору.

Суд установил, что ночью в сентябре 2024 года подростки 2008 года рождения проникли на военный аэродром и с помощью самодельной зажигательной смеси подожгли вертолет Ми-8. Уже в течение суток после инцидента их задержали, и на допросе они признались в содеянном.

По данным следствия, подростки действовали по указанию неизвестного лица, с которым связались через Telegram. Им был обещан нелегальный доход в 20 тыс. долларов за выполнение задания. После совершения поджога и отправки видеоотчета куратору обещанная сумма им перечислена не была.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный райсуд Омска заключил под стражу на два месяца двух 16-летних подростков, обвиняемых в поджоге вертолета.