Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.7 комментариев
В Москве арестовали отставного полковника МВД по делу об убийствах
Суд в Москве арестовал отставного полковника МВД по делу об убийствах бизнесменов
Басманный суд Москвы арестовал полковника МВД России в отставке Владимира Новгородова, он обвиняется в причастности к убийствам и незаконному обороту оружия, говорится в сообщении суда.
Ему вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение и пересылка огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), передает ТАСС.
«По версии следствия, Новгородов действовал умышленно в составе организованной группы по найму с целью убийства трех человек общеопасным способом, осуществил дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства в Одинцовском районе Московской области в 2004 году», – сообщили в суде.
Новгородова и его соучастников также обвиняют в серии убийств предпринимателей, в 2000–2005 годах. Кроме этого, следствие считает их причастными к покушению на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина.
Отмечается, что Новгородов проходит по делу бывших сотрудников спецподразделений.