Tекст: Игорь Иножарский

Американские законодатели рассматривают возможность введения нового налога на использование интернета для субсидирования телекоммуникационных услуг в сельских районах страны, пишет Fox News. Проект, над которым работают сенаторы Деб Фишер и Бен Рэй Лухан, предполагает увеличение счетов пользователей на 100 долларов для поддержки фонда Universal Service Fund (USF).

Законодатели, сформировавшие двухпартийную рабочую группу, намерены обложить налогом домохозяйства и компании, пользующиеся широкополосным доступом. Документ также предусматривает повышение текущего сбора с мобильных линий связи и отмену ограничений на расходы фонда. В настоящий момент инициатива официально не внесена в Сенат и может быть изменена.

«Я не комментирую слухи, призванные подорвать реформу USF, особенно когда законопроект еще даже не внесен», – заявила Деб Фишер. Оппоненты инициативы, в частности организация Americans for Tax Reform, призывают Конгресс отказаться от налогов на широкополосный доступ, аргументируя это тем, что фонд устарел и требует реформы критериев участия, а не новых сборов.

Ранее сообщалось, что база для финансирования USF сократилась на 41% с 2018 по 2026 год, так как пользователи перешли на интернет-сервисы вместо телефонных звонков. Напомним, в 2021 году в рамках инфраструктурного плана Джо Байдена уже был запущен проект Broadband Equity, Access and Deployment с финансированием более 42 млрд долларов для расширения доступа к Сети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе СМИ написали о введении абонентам с архивными тарифами дополнительной платы за безлимитный интернет. В прошлом году Минцифры России запланировало приравнять несколько видов электронных документов на портале «Госуслуги» к традиционным бумажным аналогам. Летом прошлого года министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности около 100 стран ввести взаимную тарифную ставку в размере 10%.