Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием – есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре – которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.2 комментария
Избивший российскую туристку в Телави освобожден под залог
Георгий Чигладзе, сломавший нос российской туристке в отеле в Телави, во вторник освобожден местным судом под залог в 5 тыс. лари (около 1,9 тыс. долларов), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Такое решение приняла судья Тамара Капанадзе, после чего Чигладзе был освобожден в зале суда.
Он заявил на процессе, что «сожалеет о деянии» и отметил, что «не хотел, чтобы все так завершилось».
Следствие продолжается, ему грозит до трех лет лишения свободы.
Гражданкам России, участницам громкого инцидента на свадьбе в отеле в Телави, запрещено покидать Грузию, заявила адвокат одной из них Лали Апциаури.
У госпитализированной туристки Алены Нестерюк диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.
Инцидент произошел на свадьбе в отеле в Телави. Гости заявляют, что туристки оскорбляли их, в результате чего произошел инцидент.
Ранее адвокат Георгия Чигладзе, которому грозит до трех лет лишения свободы за нанесение легких телесных повреждений туристке в отеле в Телави, заявил, что его подзащитный якобы сам является жертвой «провокации».
Туристки отвергают обвинения.