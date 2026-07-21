Избивший российскую туристку в Телави освобожден под залог

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Такое решение приняла судья Тамара Капанадзе, после чего Чигладзе был освобожден в зале суда.

Он заявил на процессе, что «сожалеет о деянии» и отметил, что «не хотел, чтобы все так завершилось».

Следствие продолжается, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Гражданкам России, участницам громкого инцидента на свадьбе в отеле в Телави, запрещено покидать Грузию, заявила адвокат одной из них Лали Апциаури.

У госпитализированной туристки Алены Нестерюк диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

Инцидент произошел на свадьбе в отеле в Телави. Гости заявляют, что туристки оскорбляли их, в результате чего произошел инцидент.

Ранее адвокат Георгия Чигладзе, которому грозит до трех лет лишения свободы за нанесение легких телесных повреждений туристке в отеле в Телави, заявил, что его подзащитный якобы сам является жертвой «провокации».

Туристки отвергают обвинения.