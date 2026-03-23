Ученый де Мелло предсказал Австралии топливный коллапс
Эскалация конфликта вокруг Ирана грозит Австралии полным исчерпанием запасов горючего уже к середине апреля, заявил старший преподаватель Университета Маккуори Лурион де Мелло.
Канберра рискует столкнуться с острой нехваткой энергоресурсов на фоне геополитической напряженности, сказал де Мелло, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Стоимость дизеля в крупных городах скоро превысит три доллара за литр.
«Ормузский пролив фактически закрыт из-за резкого роста страховых тарифов и опасений среди операторов танкеров, и к 13 апреля запасы топлива начнут истощаться», – отметил эксперт.
По словам аналитика, государство самостоятельно обеспечивает лишь 20% своих потребностей, а остальной объем импортируется из Азии. Эти поставщики критически зависят от ближневосточной нефти, а альтернативные маршруты из США требуют более месяца на доставку.
Де Мелло также указал на отсутствие стратегических резервов, что при сбоях поставок грозит остановкой авиасообщения и транспортным коллапсом. Официальная статистика гласит, что запасов бензина хватит на 36 дней, а авиакеросина – всего на 29.
Ранее премьер Австралии Энтони Альбанезе заявлял о наличии в стране стратегических резервов горючего лишь на 37 дней. Министр энергетики Австралии Крис Боуэн сообщал об отмене шести танкерных поставок топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке.