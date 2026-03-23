В Австралии отменили шесть поставок топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Боуэн сообщил, что не менее шести танкерных поставок топлива для Австралии были отменены на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Он отметил, что отмененные рейсы составляли часть из примерно 80 ежемесячных поставок, в основном из Сингапура, Южной Кореи и Малайзии.

По словам министра, нефтеперерабатывающие заводы в этих странах сталкиваются с проблемами поставок сырой нефти. Боуэн отметил: «Нам известно о шести отмененных рейсах из тех 80, что мы получаем в среднем ежемесячно». Часть отмененных поставок уже удалось заменить альтернативными.

Министр подчеркнул, что резкого прекращения поставок не ожидается, и вероятность полной остановки поступления топлива минимальна. Возможны отдельные перебои, однако страна пока не рассматривает введение нормирования топлива. «Мы далеки от этого», – заверил Боуэн.

При этом, несмотря на неопределенность на мировом рынке, поставки продолжаются, а австралийские НПЗ работают на полной мощности. По состоянию на 23 марта запасы бензина в Австралии рассчитаны примерно на 38 дней, запасы дизельного топлива и авиационного керосина – на 30 дней.

На фоне роста мировых цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке в Австралии уже зафиксированы перебои в работе автозаправок, особенно ощущается нехватка дизеля. Власти связывают дефицит топлива, прежде всего, с паническими закупками, подчеркивая при этом, что в целом поставки горючего остаются стабильными.

