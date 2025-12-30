В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах в Европе. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри европейских стран.3 комментария
Расследование в отношении Маркаряна по статье о реабилитации нацизма завершено
Уголовное дело в отношении блогера Арсена Маркаряна по статье о реабилитации нацизма завершено, сообщил Следственный комитет России.
Маркаряну предъявлено обвинение по статьям «Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет» и «Одобрение преступления, установленного приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет», указали в ведомстве, передает ТАСС.
Дело передали для направления в суд.
В ноябре Маркаряна обязали выплатить штраф в 15 тыс. рублей за публикацию видео с пропагандой психотропных веществ.
В августе против него завели дело о реабилитации нацизма. Тогда же его арестовали.