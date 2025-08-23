Дело о реабилитации нацизма возбудили против блогера Маркаряна

Tекст: Елизавета Шишкова

Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено в отношении блогера Арсена Маркаряна, сообщает РИА «Новости». По информации агентства, он публично призывал к осуществлению террористической деятельности в России и против ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Данное заявление Маркарян сделал в видеоролике-интервью, где высказал свою позицию о правильности идеологии и практики терроризма.

Ранее московская прокуратура выявила данный видеоролик и передала информацию в правоохранительные органы для проведения доследственной проверки. После проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

По данным УК РФ, максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы, а по некоторым частям статьи – до трех лет.

