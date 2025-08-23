До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.0 комментариев
Дело о реабилитации нацизма возбудили против блогера Маркаряна
Блогеру Арсену Маркаряну предъявили обвинение по статье о реабилитации нацизма за публичные призывы к терроризму с использованием беспилотников, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено в отношении блогера Арсена Маркаряна, сообщает РИА «Новости». По информации агентства, он публично призывал к осуществлению террористической деятельности в России и против ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Данное заявление Маркарян сделал в видеоролике-интервью, где высказал свою позицию о правильности идеологии и практики терроризма.
Ранее московская прокуратура выявила данный видеоролик и передала информацию в правоохранительные органы для проведения доследственной проверки. После проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
По данным УК РФ, максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы, а по некоторым частям статьи – до трех лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении блогера Арсена Маркаряна за призывы к террористической деятельности против россиян с использованием дронов. Блогер в одном из видеороликов призвал к осуществлению таких действий.