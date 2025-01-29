Прокуратура заподозрила блогера Маркаряна в призывах к терроризму

Tекст: Алексей Дегтярев

В одном из роликов Маркарян публично призвал к террористической деятельности, он выразил поддержку идеологии и практике терроризма, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Для этого блогер предлагал использовать беспилотные летательные аппараты, чтобы совершать атаки на территории России и против ее граждан.

Кроме того, Маркарян повторил свои призывы в прямом эфире другого публичного канала на том же видеохостинге. На основании данных фактов прокуратура направила материалы проверки в следственные органы.

Решается вопрос об уголовном преследовании Маркаряна.

Ранее было завершено предварительное расследование уголовного дела против блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, его обвиняют в 113 эпизодах мошенничества, общая сумма ущерба составила 57 млн рублей.