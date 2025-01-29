Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, действительно являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.0 комментариев
Прокуратура заподозрила блогера Маркаряна в призывах к терроризму
Блогер Арсен Маркарян в одном из видеороликов призвал к осуществлению террористической деятельности против россиян с использованием дронов, прокуратура Москвы инициировала его уголовное преследование.
В одном из роликов Маркарян публично призвал к террористической деятельности, он выразил поддержку идеологии и практике терроризма, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Для этого блогер предлагал использовать беспилотные летательные аппараты, чтобы совершать атаки на территории России и против ее граждан.
Кроме того, Маркарян повторил свои призывы в прямом эфире другого публичного канала на том же видеохостинге. На основании данных фактов прокуратура направила материалы проверки в следственные органы.
Решается вопрос об уголовном преследовании Маркаряна.
Ранее было завершено предварительное расследование уголовного дела против блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, его обвиняют в 113 эпизодах мошенничества, общая сумма ущерба составила 57 млн рублей.