КТК приостановил перевалку нефти из-за шторма
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно остановил перевалку и прием нефти на терминале у Новороссийска из-за шторма и переполненных резервуаров, сообщили в компании.
КТК 29 декабря приостановил работу по перевалке нефти на морском терминале из-за неблагоприятных погодных условий, передает ТАСС.
Кроме этого, консорциум остановил прием нефти от грузоотправителей, поскольку вместимость резервуаров подошла к пределу. Представители компании сообщили, что все грузоотправители были своевременно проинформированы о текущей ситуации и ограничениях.
В пресс-службе консорциума подчеркнули, что ритмичность отгрузок нефти также нарушена последствиями недавней террористической атаки безэкипажным катером на второе выносное причальное устройство (ВПУ-2).
ВПУ-2 оказалось серьезно повреждено и эксплуатироваться не может – после этого грузовые операции ведутся только через первое выносное причальное устройство (ВПУ-1).
Кроме того, на терминале КТК продолжаются ремонтные работы на третьем причале, которые осложнены тяжелыми зимними метеоусловиями.
Ранее в декабре плохая погода сорвала проведение ремонта на третьем выносном причальном устройстве (ВПУ-3) КТК в Новороссийске.