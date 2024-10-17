Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.5 комментариев
Лондон включил «Русгаздобычу» в санкционный список
Британия добавила «Русгаздобычу» и 22 танкера в санкционный список
Британское правительство расширило санкционный список, добавив компанию «Русгаздобыча» и 22 танкера, что ограничивает их доступ в порты королевства и может привести к прекращению регистрации в судовом реестре.
Обновленная версия списка была опубликована на сайте Министерства финансов Великобритании. Среди судов, попавших под санкции, числятся такие танкеры, как «Московский проспект», «Суворовский проспект», «Маршал Василевский» и «Великий Новгород», передает ТАСС.
Санкции включают запрет на доступ перечисленных судов в порты Соединенного Королевства, а также возможность прекращения их регистрации в судовом реестре Великобритании. Кроме того, вводится запрет на оказание технического содействия этим судам. Капитаны и лоцманы могут столкнуться с предписанием о задержании данных судов.
Ранее Министерство финансов США ввело санкции против гражданина России Сергея Иванова и платежной системы Cryptex, зарегистрированной на Сент-Винсенте и Гренадинах.
Министерство также ввело новые санкции против ряда российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева, за распространение дезинформации и вмешательство в выборы других стран.