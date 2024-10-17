Лондон включил «Русгаздобычу» в санкционный список

Британия добавила «Русгаздобычу» и 22 танкера в санкционный список

Tекст: Елизавета Шишкова

Обновленная версия списка была опубликована на сайте Министерства финансов Великобритании. Среди судов, попавших под санкции, числятся такие танкеры, как «Московский проспект», «Суворовский проспект», «Маршал Василевский» и «Великий Новгород», передает ТАСС.

Санкции включают запрет на доступ перечисленных судов в порты Соединенного Королевства, а также возможность прекращения их регистрации в судовом реестре Великобритании. Кроме того, вводится запрет на оказание технического содействия этим судам. Капитаны и лоцманы могут столкнуться с предписанием о задержании данных судов.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против гражданина России Сергея Иванова и платежной системы Cryptex, зарегистрированной на Сент-Винсенте и Гренадинах.

Министерство также ввело новые санкции против ряда российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева, за распространение дезинформации и вмешательство в выборы других стран.