И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.6 комментариев
США ввели санкции против гражданина России и платежной системы Cryptex
США наложили санкции на россиянина Сергея Иванова и платежную систему Cryptex
Министерство финансов США ввело санкции против гражданина России Сергея Иванова и платежной системы Cryptex, зарегистрированной на Сент-Винсенте и Гренадинах.
Согласно информации, размещенной на сайте Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США, под санкции попал Сергей Иванов, детали о его профессиональной деятельности не были раскрыты. Также под ограничения попала платежная система Cryptex, зарегистрированная на Сент-Винсенте и Гренадинах, передает ТАСС.
Включение Иванова и Cryptex в санкционный список означает, что их активы на территории США будут заморожены. Американским гражданам и компаниям запрещается вступать с ними в любые деловые отношения. Данная мера ограничивает финансовые операции и может значительно повлиять на деятельность указанных лиц и организаций, находящихся под санкциями.
Ранее сообщалось, что для обхода санкций российскую платежную систему предлагается объединить с платежными системами стран БРИКС.