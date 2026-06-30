Китай призвал Россию и Украину возобновить мирные переговоры

Tекст: Катерина Туманова

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй обратился к властям России и Украины с призывом возобновить мирные переговоры.

«Мы призываем стороны как можно скорее возобновить переговоры, продемонстрировать друг другу политическую волю и посвятить себя устранению коренных причин конфликта при полном соблюдении принципов Устава ООН, чтобы достичь всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения», – приводит ТАСС заявление представителя Китая.

По словам дипломата, Пекин сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому кризису, опираясь на четыре принципа председателя КНР Си Цзиньпина.

Китайские власти поддерживают контакты со всеми участниками конфликта и готовы вместе с международным сообществом содействовать политическому урегулированию ситуации.

При этом Китай в ходе выступления на заседании СБ ООН по Украине осудил удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми.

Напомним, 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об ударе украинского беспилотника по автобусу детской футбольной команды из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла женщина, пострадали восемь человек, включая шесть детей.

Следственный комитет России возбудил по факту удара уголовное дело о террористическом акте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, и. о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала целью удара попытку втягивания Минска в конфликт. Кроме того, Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми. Россия в ООН также указала на ответственных за атаку на автобус с детьми.