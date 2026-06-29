Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.11 комментариев
Китай осудил удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми
Китай осудил удар ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами
Любые атаки на гражданское население неприемлемы и осуждаемы Пекином, заявил заместитель постпреда КНР при ООН Сунь Лэй.
«Китай осуждает любые нападения на гражданское население. Ни при каких обстоятельствах гражданские лица не должны становиться целью атак. Их безопасность должна быть обеспечена», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, китайская сторона призвала Москву и Киев незамедлительно возобновить переговорный процесс. По словам Сунь Лэя, государствам необходимо продемонстрировать политическую волю для устранения коренных причин конфликта.
Дипломат подчеркнул, что диалог должен опираться на строгие принципы Устава ООН.
«Чтобы достичь всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения», – добавил китайский дипломат.
Напомним, украинский беспилотник 17 июня атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области, или Киев напал на белорусских детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал этот удар открытым фашизмом. И. о. постпреда при ООН Анна Евстигнеева назвала удар по автобусу с белорусскими детьми попыткой втянуть Минск в конфликт.