  • Новость часаЗахарова: Киев для своего спасения провоцирует конфликт НАТО и России
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    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

    11 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов ИИ поможет в борьбе с русофобией

    Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

    10 комментариев
    29 июня 2026, 23:01 • Новости дня

    Китай осудил удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми

    Китай осудил удар ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами

    Tекст: Катерина Туманова

    Любые атаки на гражданское население неприемлемы и осуждаемы Пекином, заявил заместитель постпреда КНР при ООН Сунь Лэй.

    «Китай осуждает любые нападения на гражданское население. Ни при каких обстоятельствах гражданские лица не должны становиться целью атак. Их безопасность должна быть обеспечена», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, китайская сторона призвала Москву и Киев незамедлительно возобновить переговорный процесс. По словам Сунь Лэя, государствам необходимо продемонстрировать политическую волю для устранения коренных причин конфликта.

    Дипломат подчеркнул, что диалог должен опираться на строгие принципы Устава ООН.

    «Чтобы достичь всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения», – добавил китайский дипломат.

    Напомним, украинский беспилотник 17 июня атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области, или Киев напал на белорусских детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал этот удар открытым фашизмом. И. о. постпреда при ООН Анна Евстигнеева назвала удар по автобусу с белорусскими детьми попыткой втянуть Минск в конфликт.

    29 июня 2026, 17:46 • Новости дня
    МИД: Зеленский перешел от угроз Белоруссии к террористическим атакам

    Галузин: Зеленский от вербальных угроз Минску перешел к террористическим атакам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский перешел от словесных угроз в адрес Белоруссии к организации террористических актов, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, комментируя удар украинского дрона по автобусу с детьми-спортсменами.

    «Целенаправленным убийством мирных граждан, целенаправленным нападением на абсолютно мирный объект – на автобус, который перевозил детей для участия в спортивных соревнованиях, – киевский режим показал, что он, так сказать, от вербальных угроз в адрес Белоруссии, которые его главарь Зеленский озвучивал в последнее время, перешел к практическим действиям. И, конечно же, подобные варварские акции заслуживают всяческого осуждения и решительного противодействия», – заявил дипломат, передает ТАСС.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва полностью разделяет позицию Минска в оценке произошедшего.

    Белорусский МИД ранее охарактеризовал атаку как нацистскую и террористическую акцию, выразив решительный протест и потребовав наказания для виновных. Российское министерство в тот же день выпустило заявление с аналогичным жестким осуждением действий Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал этот удар открытым фашизмом. Белорусский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об акте терроризма.

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    29 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Минск озвучил красную линию для Украины

    МИД Белоруссии назвал госграницу красной линией для Украины

    Минск озвучил красную линию для Украины
    @ Пограничный комитет Беларуси/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета заявил, что президент Александр Лукашенко обозначил границы страны красными линиями для Киева.

    По словам Секреты, Минск считает государственную границу главным рубежом безопасности, передает РИА «Новости».

    «Красные линии были четко определены нашим президентом. Это – наша граница», – заявил Секрета, комментируя возможные атаки Киева.

    Дипломат подчеркнул, что позиция главы государства Александра Лукашенко по данному вопросу остается неизменной и предельно ясной.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о встрече с представителями Владимира Зеленского.

    Депутат белорусского парламента Геннадий Лепешко назвал невыгодным для Украины расширение линии фронта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках Киева напрямую втянуть республику в боевые действия.

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    29 июня 2026, 20:32 • Видео
    Европа исторгает украинцев

    В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    29 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Путин рассказал о беседе с Лукашенко в течение суток на Валдае

    Путин: Грубые окрики со стороны не вызывают у Лукашенко паники

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавнюю встречу на Валдае с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал «удачной и содержательной поездкой».

    «Мы с ним общались сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он добавил, что пригласил на встречу с Лукашенко председателя правительства России Михаила Мишустина.

    «Обсуждали, прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях: и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах», – сказал российский лидер.

    Кроме того, Путин поблагодарил Лукашенко за усилия по решению украинского вопроса.

    «Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении, особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности обмена военнопленных», – сказал он.

    Президент России отметил способность и готовность белорусского коллеги использовать мирные способы разрешения спорных вопросов, заверив, что грубые выпады в адрес Лукашенко не способны его поколебать.

    «Конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко, он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно», – пояснил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко назвал Белоруссию и Россию союзниками по духу. «Пул Первого» сообщал, что встреча Путина и Лукашенко на Валдае продолжается пятый час.

    В июне Зеленский потребовал от Белоруссии «отвести военную технику» от украинских границ, а затем призвал прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии». Лукашенко назвал агрессивные заявления Зеленского  болтовней.

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    27 июня 2026, 17:17 • Новости дня
    В Германии тактику Зеленского против Белоруссии сравнили с действиями нацистов

    Junge Welt: Зеленский использует против Белоруссии методы Третьего рейха

    В Германии тактику Зеленского против Белоруссии сравнили с действиями нацистов
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Действия украинского лидера Владимира Зеленского в отношении Минска напоминают политику нацистской Германии, направленную на оказание давления и оправдание агрессии, сообщает Junge Welt.

    Издание пишет, что Владимир Зеленский применяет против Белоруссии тактику, схожую с методами Третьего рейха, передает РИА «Новости». Немецкое Junge Welt отмечает, что Киев выдвигает ультиматумы, пытаясь оказать постоянное давление на соседнее государство.

    «Подобным образом нацистская Германия в 1938 и 1939 годах выдвигала один за другим ультиматумы Чехословакии и Польше, чтобы оказывать постоянное давление и оправдывать свою запланированную агрессию извне», – подчеркивается в публикации.

    Журналисты полагают, что украинский лидер действует с полной уверенностью в поддержке западных союзников. Более того, авторы статьи предполагают, что спонсоры Киева могли сами подтолкнуть его к таким шагам. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы Зеленского в адрес Минска полностью раскрывают его террористическую сущность.

    Ранее украинский лидер предъявил Минску ультиматум с угрозой применения силы.

    Политолог Владимир Скачко назвал подобное поведение киевских властей дешевой театральщиной.

    Российский МИД оценил резкие высказывания в адрес президента Белоруссии как проявление нацизма.

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    28 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    В Белоруссии заявили об отсутствии лимитов на приграничных заправках

    Tекст: Ольга Иванова

    Автомобилисты Белоруссии массово переходят на высокооктановое топливо, при этом дефицита горючего на станциях не предвидится, рассказал начальник управления обеспечения углеводородным сырьем и реализации продукции центрального аппарата «Белоруснефть» Валерий Атрощенко.

    В республике зафиксировали увеличение объемов потребления высокооктанового горючего, передает БЕЛТА. Представитель центрального аппарата компании «Белоруснефть» Валерий Атрощенко рассказал о ситуации на внутреннем рынке. «Топлива на заправочных станциях и складах хранения в достаточном количестве. Все заявки от нефтеперерабатывающих заводов выполняются согласно графику», – заверил он.

    Основная доля продаж приходится на дизельное топливо, занимающее около 55%. Следом идут автомобильные бензины с долей 40%, а оставшиеся 5% приходятся на пропан-бутан. Специалист отметил снижение популярности 92-го бензина примерно на 6% на фоне роста спроса на АИ-95 на 10%.

    Повышенное потребление объясняется традиционным сезонным фактором. Предприятие оперативно снабжает горючим наиболее загруженные станции. Атрощенко подчеркнул, что никаких лимитов на приграничных заправках для иностранцев и местных жителей нет, все реализуется свободно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о создании специального штаба для мониторинга ситуации с топливом.

    Власти Забайкальского края из-за нехватки горючего ограничили продажу бензина физическим лицам до 15 литров за одну заправку.

    Весной европейцы ради экономии начали массово скупать дешевое топливо на приграничных заправках в Калининградской области.


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    29 июня 2026, 19:35 • Новости дня
    Минфин: Условия «Семейной ипотеки» сохранятся без изменений до 1 октября
    Минфин: Условия «Семейной ипотеки» сохранятся без изменений до 1 октября
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Параметры программы «Семейная ипотека» не будут меняться до 1 октября 2026 года. Решение о возможной корректировке условий будет принято не ранее этой даты, сообщили в Министерстве финансов России.

    Cейчас профильные органы по поручению президента продолжают работу над предложениями по совершенствованию программы. При этом до начала октября 2026 года действующие правила участия в «Семейной ипотеке» останутся прежними, говорится в сообщении Минфина.

    Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин также пояснил на своей странице в Max, что обсуждение новых условий программы продолжается, однако в ближайшее время изменений не ожидается. По его словам, власти рассматривают различные варианты дальнейшего развития «Семейной ипотеки», чтобы сделать поддержку более адресной и усилить ее влияние на демографические показатели.

    «На площадке правительства со всеми заинтересованными ведомствами прорабатываем различные варианты. Наша задача – повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на демографию», – отметил вице-премьер.

    Хуснуллин подчеркнул, что при принятии решения важно учитывать интересы всех участников рынка – граждан, строительных компаний и банков. «Важно принять очень взвешенное решение. А также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы», – заявил он.

    Программа «Семейная ипотека» действует с 2018 года и остается одной из самых востребованных мер льготного кредитования жилья. По словам Хуснуллина, за время ее работы жилищные условия с помощью программы улучшили более двух млн семей. На текущий момент программа официально продлена президентом Владимиром Путиным до 2030 года.

    Последние изменения в программу были внесены с 1 февраля 2026 года – для повышения адресности поддержки было введено правило: одна семья – одна льготная ипотека, при этом супруги обязаны выступать солидарными заемщиками.

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    28 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    В Кемерове задержали убийцу пропавшей двенадцатилетней школьницы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    12-летняя девочка, пропавшая 25 июня в Кемерове, найдена с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело, предполагаемый убийца задержан, сообщили в СК.

    Правоохранительные органы Кемеровской области раскрыли жестокое преступление в отношении несовершеннолетней, передает ТАСС. «Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения и последующего обнаружения тела 12-летней девочки с признаками насильственной смерти (ст.105 УК РФ). <…> Установлено лицо, причастное к преступлению – им оказался ранее судимый 55-летний местный житель. Следователем фигурант был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии», – говорится в сообщении.

    Официальный представитель МВД Ирина Волк пояснила, что злоумышленник пытался сжечь останки жертвы для сокрытия улик. Однако специалистам удалось выделить ДНК-профиль и оперативно вычислить преступника.

    Выяснилось, что 54-летний задержанный имеет богатую криминальную биографию. Мужчина отбывал наказание за убийство, разбой и посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних, а на свободу вышел только в мае этого года.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. Он поручил руководителю регионального управления ведомства представить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2024 года следователи нашли тело пропавшей в Кузбассе двенадцатилетней школьницы в колодце у заброшенного здания. В декабре прошлого года правоохранители задержали подозреваемого в серии давних убийств детей в Кемеровской области благодаря генетической экспертизе. Годом ранее прокуратура направила в суд Иркутской области уголовное дело об убийстве двенадцатилетней девочки подростком.

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    27 июня 2026, 19:01 • Новости дня
    Песков: Путин и Лукашенко продолжили в субботу общение на Валдае

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили общение в резиденции главы российского государства на Валдае, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ранее появившуюся информацию о продолжившейся встрече Путина и Лукашенко, передает ТАСС.

    «Я могу подтвердить: действительно, сегодня продолжается общение президента Путина и президента Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае», – рассказал представитель Кремля.

    Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в закрытом формате тет-а-тет в резиденции на Валдае.

    На встрече лидеры двух стран сосредоточились на повестке Союзного государства и вопросах региональной безопасности.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков исключил подписание документов и заявления для прессы по итогам этого общения.

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    28 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    Лукашенко отправился с визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с масштабным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии, сообщили СМИ.

    Как пишет близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого», Лукашенко отправился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии.

    Отмечается, что белорусский лидер намерен посетить ряд государств для проведения переговоров на высшем уровне. Кроме того, будут обсуждаться масштабные и перспективные для Белоруссии проекты в различных сферах.

    В пятницу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в закрытом формате тет-а-тет в резиденции на Валдае.

    На встрече лидеры двух стран сосредоточились на повестке Союзного государства и вопросах региональной безопасности.

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    27 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Выезд школьников из лагеря «Артек» полностью завершен

    Минпросвещения: Выезд школьников из лагеря «Артек» полностью завершен

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Процесс возвращения детей из международного лагеря «Артек» в Крыму подошел к концу, сообщили в Минпросвещения.

    В пресс-службе профильного ведомства отметили, что решение связано с вынужденной паузой в работе курортной инфраструктуры региона, передают Вести.

    «По состоянию на 26 июня завершены мероприятия по организованному выезду детей из Международного детского центра «Артек»», – заявили чиновники.

    Ребят отправили по постоянным местам жительства или перевели в санатории Кубани. Ситуацию лично контролирует глава министерства Сергей Кравцов. Для родителей продолжает работу специальная горячая линия, где специалисты предлагают альтернативные варианты летнего отдыха.

    Ранее глава республики Сергей Аксенов приостановил бронирование мест в местных учреждениях до первого сентября. При этом в Севастополе три загородных лагеря продолжают функционировать в штатном режиме. Всего за сезон 2026 года в Крыму намеревались принять свыше 200 тыс. местных школьников и более 70 тыс. гостей из других субъектов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов приостановил размещение детей в оздоровительных учреждениях региона до начала осени.

    Для оперативного решения возникающих вопросов Минпросвещения создало специальный оперативный штаб.

    Ведомство организовало плановый вывоз школьников из международного центра к местам постоянного проживания.

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    27 июня 2026, 21:31 • Новости дня
    Вучич заявил о верности Сербии дружбе с Россией и Китаем

    Tекст: Вера Басилая

    Сербия продолжит двигаться по пути интеграции в Европейский союз, но не станет разрушать партнерские отношения с Москвой и Пекином, заявил президент Сербии Александар Вучич.

    Президент Сербии Александар Вучич выступил на митинге сторонников в Белграде, где подтвердил приверженность страны евроинтеграции при сохранении тесных связей с ключевыми партнерами, передает ТАСС.

    «Мы идем по европейскому пути. Но портить дружеские отношения, например, с Китаем и Россией, – мы этого не сделаем. Мы не бросаем своих друзей в трудную минуту», – подчеркнул Вучич.

    Президент Сербии также подтвердил намерение выполнить обязательства, необходимые для ускорения вступления в ЕС.

    Сербский лидер анонсировал свой скорый уход в отставку ради проведения досрочных выборов.

    В марте Вучич подтвердил курс Белграда на сохранение традиционных связей с Москвой и Пекином.

    После завершения президентских полномочий Вучич допустил возможность возвращения на должность премьер-министра страны.

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    27 июня 2026, 05:20 • Новости дня
    Россия подтвердила заседание СБ ООН по атаке ВСУ на автобус с детьми

    Евстигнеева: Заседание СБ ООН по атаке ВСУ на автобус с детьми состоится 29 июня

    Tекст: Антон Антонов

    Совбез ООН соберется 29 июня, чтобы обсудить атаку украинского беспилотника на автобус, перевозивший белорусских детей, сообщила и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

    «Председательство назначило заседание на 29 июня в 15.00 (22.00 мск)», – приводит слова Евстигнеевой РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совбеза ООН из-за удара украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    Евстигнеева на заседании Совбеза ООН заявила о цели удара по автобусу как о попытке втянуть Минск в конфликт.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил об установлении личностей заказчиков атаки на автобус с белорусскими детьми и их объявлении в международный розыск.

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    27 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Анонсированы переговоры президентов России и Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в субботу, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    «Переговоры с президентом России сегодня запланированы, и даже в расширенном составе», – отметила она. Рабочий визит главы белорусского государства в Россию продолжается, передает РИА «Новости».

    Накануне Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Лидеры двух стран уже провели переговоры в формате тет-а-тет на Валдае.

    Политики сосредоточились на повестке Союзного государства и вопросах региональной безопасности.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее исключил подписание документов по итогам этой встречи.

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    28 июня 2026, 02:56 • Новости дня
    Минпросвещения собралось обновить стандарт работы детских садов

    Tекст: Антон Антонов

    В 2026 году, объявленном Годом дошкольного образования, Минпросвещения готовит обновление стандарта для детских садов с требованиями к учебным и воспитательным материалам, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

    «Мы также актуализируем федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Планируется, что в него включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания», – приводит слова главы Минпросвещения РИА «Новости».

    Он сообщил, что министерство продолжает обновлять пространства детских садов. Особый акцент сделан на создании современной и доступной инфраструктуры для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

    Кроме того, Минпросвещения усиливает научную составляющую дошкольных программ, стремясь раньше знакомить детей с основами науки. Параллельно ведомство развивает кадровый потенциал системы дошкольного образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения России сообщило о запуске с 1 сентября обновленных методик работы детских садов, затрагивающих музыкальные занятия и оформление помещений.

    Минпросвещения совместно с экспертами рассматривает возможность создания обязательного перечня игр и игрушек для оснащения детских садов.

    Министерство планирует изменить ФГОС дошкольного образования, усиливая воспитательную составляющую и разрабатывая рекомендации по безопасному оформлению пространств, в том числе для детей с ОВЗ.

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    27 июня 2026, 01:15 • Новости дня
    Назначено заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Брянской области

    СБ ООН назначил на 29 июня обсуждение удара ВСУ по автобусу в Брянской области

    Tекст: Антон Антонов

    Совбез ООН соберется 29 июня на заседание, посвященное преднамеренному удару украинских военных по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил источник в организации.

    Заседание состоится в 22.00 мск, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совбеза ООН из-за преднамеренного удара ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами.

    Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева назвала удар украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми попыткой втянуть Минск в конфликт.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус.

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    Япония начинает собственный путь к ведению войны в космосе

    Новая военная структура создается в Японии – военно-воздушные силы станут аэрокосмическими уже в ближайший год. Это не просто переименование, перед нами важное управленческое решение. Каковы достижения Японии в космосе и почему японский милитаризм уже в обозримой перспективе способен стать для России реальной угрозой? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Олег Матвейчев Олег Матвейчев
      Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

      Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
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      Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

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    • Антон Крылов Антон Крылов
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      Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

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    • Европа исторгает украинцев

      В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

    • Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

      После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

    • Зачем Зеленскому война с Белоруссией

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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