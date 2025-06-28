Актер из «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей» Вадим Алферов погиб на СВО

Tекст: Вера Басилая

О гибели артиста сообщил портал Кино-Театр.Ру.

По данным портала, в октябре 2024 года Алферов подписал контракт и ушел добровольцем на фронт, получив позывной «Артист». Он был направлен в мотострелковый полк, выполнявший задачи на территории Курской области.

28 ноября 2024 года актер пропал без вести в Суджанском районе, а в мае нынешнего года был официально опознан как погибший. Похоронен Вадим Алферов на Южном кладбище.

Вадим Алферов родился в 1974 году в Комсомольске-на-Амуре, окончил Дальневосточную академию искусств и работал в детском драматическом театре «На Неве» в Петербурге. На сцене актер воплощал образы из классических и детских спектаклей, а с начала 2000-х годов успешно снимался в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и других проектах.

Его последняя роль была в четвертом сезоне сериала «Первый отдел» в 2024 году.