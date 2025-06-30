Если сегодня мы утверждаем, что октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.28 комментариев
США призвали Россию к перемирию и трехсторонним переговорам
Келлог обвинил Россию в затягивании украинских переговоров и призвал к перемирию
США выступают за скорейшее прекращение огня на Украине и начало трехсторонних переговоров, обвинив Россию в затягивании процесса мирного урегулирования, заявил специальный посланник президента США Кит Келлог.
Соединенные Штаты обратились к России с призывом немедленно прекратить огонь на Украине и приступить к трехсторонним переговорам, передает РИА «Новости».
Соответствующее заявление сделал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в соцети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
По словам Келлога, Вашингтон не признает обвинения России в затягивании мирных переговоров со стороны США и Украины. Он подчеркнул последовательность администрации Трампа в вопросе урегулирования конфликта и завершения боевых действий.
По его мнению, Россия тянет время, а недавние заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова назвал «оруэлловскими».
Ранее Песков заявил, что скорость ведения переговоров по украинскому конфликту зависит от поведения Киева и эффективности посредничества Вашингтона.
Также Песков заявил, что Россия не собирается уступать свое стратегическое преимущество перед Киевом ради временного перемирия.
Президент России Владимир Путин высказал готовность России провести следующий этап переговоров с Киевом после завершения текущей стадии выполнения прежних договоренностей.