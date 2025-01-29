Пленный ВСУ рассказал об угрозах расстрела за отказ выполнять приказы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командир бригады Вооруженных сил Украины угрожал расстрелом своим подчиненным за отказ выполнять приказы, рассказал пленный украинский военнослужащий Иван Сташук, сообщает ТАСС. По его словам, он стал солдатом ВСУ после того, как его и друга задержали сотрудники Территориального центра комплектования под предлогом проверки документов. После этого, вместо возвращения домой, его отправили на военную подготовку.

Сташук описал, что его военная подготовка длилась 35 дней, но оказалась бесполезной. Первоначально его направили на работу водителем в тылу, но была необходимость в солдатах на передовой, и его перевели в одну из бригад. Он признается, что не был готов к условиям на передовой, где использовались дроны и артиллерия. Не имея желания идти на службу в третий раз, Сташук и его товарищ столкнулись с угрозами: командир роты с позывным Батя заявлял, что за отказ они могут быть приговорены к 15 годам тюрьмы или даже расстрелу.

Пленный также рассказал, что их выгрузили на месте дислокации, несмотря на проблемы со здоровьем – у них были сорваны спины, и они испытывали трудности с передвижением. Они нашли укрытие в блиндаже, когда к ним подошли российские военнослужащие. Сташук говорит, что со стороны россиян стрельбы не было, и он сдался без сопротивления, чтобы избежать возможных последствий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат Норик Окопов из 110-й бригады ВСУ обратился с призывом к новобранцам организовать мятеж против командования, осудив их отношение к солдатам. Также сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины расстреляли 15 сослуживцев в Великой Новоселке за отказ от участия в боях, и были обнаружены тела в подвале.