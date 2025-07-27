Эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ

Военный эксперт Анпилогов: Опыт СВО позволил России начертить понятный курс трансформации армии

Tекст: Евгений Поздняков

«Процесс возрождения военного образования заметен не только в России, но и во многих других странах мира. Напомню, что начиная с 90-х годов прошлого века, значительная часть государств была нацелена на трансформацию собственных войск в формате «маленьких умных армий», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Эта концепция зародилась на фоне успеха западной коалиции во время Первой войны в Персидском заливе. Считалось, что в современном мире конфликты между великими державами исключены. Соответственно, любое столкновение будет вестись против заведомо слабого противника и продлится оно недолго: максимум несколько недель», – напоминает он.

«Таким образом армии стали формироваться под проведение скорее небольших полицейских операций. Однако СВО полностью перечеркнуло данную концепцию. России пришлось в срочном порядке пересобрать собственные войска за счет создания мощных добровольческих сил», – добавляет собеседник.

«Но столь масштабная армия требует значительного резерва офицерского состава. На этом фоне и был начат процесс возрождения военных училищ. Еще в 2023 году в уже действующих заведениях стали активно вводиться новые факультеты. Стало понятно, что особый упор необходимо сделать именно на подготовку военных инженеров», – говорит эксперт.

«Дело в том, что СВО стала первым конфликтов в истории, в рамках которого по-настоящему серьезно развернулся фактор применения БПЛА. Большое число дронов, доступных нашему противнику на момент 2022 года, возродили практику выстраивания фортификационных сооружений. Собственно, они и стали нашим основным козырем после неудач на Херсонском и Харьковском направлениях», – акцентирует он.

«Их создание и планировка – дело рук как раз-таки военных инженеров. Однако значительную роль они играют и в рамках наступлений. Самый яркий пример – операция «Поток». Фактически, эти же специалисты участвовали и в штурмах Авдеевки, Угледара. Именно они просчитывали наиболее перспективные направления ударов», – рассуждает собеседник.

«Соответственно, тренд на возрождение военных училищ продолжится. Из насущного, на мой взгляд, наиболее актуально открытие заведений, которые будут специализироваться на подготовке кадров, работающих с беспилотными аппаратами. Сегодня они применяются не только в небе, но и на воде, на земле», – отмечает эксперт.

«Однако в формировании офицерского корпуса важно не количество, а качество. Поэтому уместно было бы внедрить в обучение разных специальностей и дисциплины по гражданскому направлению «робототехника». В условиях технологичной войны XXI века эти знания могли бы значительным образом помочь будущему армейскому руководству», – заключил Анпилогов.

Ранее стало известно об открытии в Нижегородской области высшего военно-инженерного училища. Соответствующее распоряжение уже утвердило правительство России. Начало работы заведения планируется с 1 сентября. Отмечается, что подготовка кадров будет проводиться в соответствии с опытом, полученным в рамках СВО.

Согласно тексту распоряжения, училище будет размещено на базе 210 межвидового регионального учебного центра Минобороны России. Примечательно, что еще в феврале этого года Владимир Путин дал поручение Минобороны и Росгвардии подготовить предложения о развитии сети военно-учебных заведений, напоминает РИА «Новости».

Как сообщает «Российская газета», в период с 2025 по 2034 гг. в стране будут открыты около 15 новых ВУЗов военной направленности. На их базе планируется подготовка летчиков, танкистов, медиков и специалистов БПЛА. В скором времени откроются Саратовское училище радиационной, химической и биологической защиты.

В 2026 будут созданы Челябинское танковое командное училище, Ульяновское авиационное училище летчиков и Новочеркасское командное училище связи. В 2027 году планируется начать набор курсантов в училище войск беспилотных систем в Московской области. В 2028 году – в Омское общевойсковое командное училище, в 2029-м – в Красноярское училище радиоэлектроники ПВО, в 2032-м – в Пушкинское училище воздушно-космической обороны.

В течение нескольких лет предлагается открыть четыре филиала Военно-медицинской академии: в 2029 году – в Севастополе, в 2032-м – в Самаре, в 2033-м – в Новосибирске, в 2034-м – в Хабаровске. Последним примет курсантов Томское высшее военное командное училище связи - это должно произойти в 2034 году.