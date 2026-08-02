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Минобороны Румынии сообщило об обнаружении воздушной цели у границы с Украиной
В приграничном румынском уезде Тулча сработала система экстренного оповещения из-за появления неизвестного объекта в небе, сообщило министерство национальной обороны Румынии.
«Система радиолокационного наблюдения министерства национальной обороны обнаружила утром 2 августа воздушную цель вблизи речной границы с Украиной», – сообщили в оборонном ведомстве, передает РИА «Новости».
Национальный военный командный центр оперативно уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям, которая и разослала предупреждение местным жителям.
Воздушная тревога продлилась недолго и была отменена в 9:52. Как пояснили в министерстве, цель быстро исчезла с радаров и не пересекала воздушное пространство Румынии. Власти страны подчеркнули, что в нынешней геополитической обстановке своевременное информирование населения о мерах безопасности остается приоритетом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля румынское военное ведомство зафиксировало кратковременное проникновение неизвестного аппарата на территорию государства.
Двумя днями ранее румынский истребитель F-16 уничтожил беспилотник над территорией страны.
В июне министерство национальной обороны поднимало в воздух два британских истребителя Eurofighter Typhoon для мониторинга ситуации в уезде Тулча.