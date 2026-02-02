Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?2 комментария
Школьники обсудили прорывные технологии на уроке ко Дню науки
В образовательных организациях по всей стране прошли занятия «Разговоры о важном», посвященные российской науке, где обсуждались прорывные технологии и возможности для будущих ученых.
Занятие «Разговоры о важном», посвященное Дню российской науки, прошло 2 февраля в школах и колледжах. Ученики познакомились с историей отечественной науки и обсудили современные прорывные технологии, а также попытались ответить на вопрос о границах знания. Партнерами мероприятия стали Министерство науки и образования России, НИЦ «Курчатовский институт» и Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В ходе урока школьники и студенты поговорили с педагогами о роли науки как инструмента познания мира и обсудили, как знания помогают реализовать таланты и поддерживать развитие общества. В качестве федерального спикера выступила заведующая лабораторией химии промышленно полезных продуктов Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН Вера Виль. В 2025 году она была удостоена Национальной премии «Вызов» за разработку методов образования новых химических связей с применением электрического тока и органических пероксидов.
Вера Виль отметила: «Ученым может стать любой человек, кто захочет это сделать. Во многие Институты Российской академии наук ребята могут прийти с первого курса вуза и начать работать в лаборатории. Но есть примеры, когда в научные учреждения приходят, еще будучи школьниками, и совершают свои первые открытия. Работа и будни ученого невероятно интересны, потому что человек остается наедине с природой. Когда вы совершаете открытие и узнаете что-то о природе – то, что никто раньше не знал – это незабываемый момент. Это мало с чем может сравниться в жизни».
Участники занятия обсуждали портрет современного ученого, фантазировали о новых изобретениях и говорили о научной этике. Старшеклассники рассматривали вопросы морального выбора в науке. В результате диалога пришли к выводу, что границы знания постоянно расширяются по мере научного прогресса, а процесс познания становится все более увлекательным.
В завершение занятия ребятам предложили присоединиться к Всероссийской акции «Наука для каждого», включающей создание видеороликов, проведение интерактивных выставок и исследовательских проектов.