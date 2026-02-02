Школьники обсудили прорывные технологии на уроке ко Дню науки

Tекст: Елизавета Шишкова

Занятие «Разговоры о важном», посвященное Дню российской науки, прошло 2 февраля в школах и колледжах. Ученики познакомились с историей отечественной науки и обсудили современные прорывные технологии, а также попытались ответить на вопрос о границах знания. Партнерами мероприятия стали Министерство науки и образования России, НИЦ «Курчатовский институт» и Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе урока школьники и студенты поговорили с педагогами о роли науки как инструмента познания мира и обсудили, как знания помогают реализовать таланты и поддерживать развитие общества. В качестве федерального спикера выступила заведующая лабораторией химии промышленно полезных продуктов Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН Вера Виль. В 2025 году она была удостоена Национальной премии «Вызов» за разработку методов образования новых химических связей с применением электрического тока и органических пероксидов.

Вера Виль отметила: «Ученым может стать любой человек, кто захочет это сделать. Во многие Институты Российской академии наук ребята могут прийти с первого курса вуза и начать работать в лаборатории. Но есть примеры, когда в научные учреждения приходят, еще будучи школьниками, и совершают свои первые открытия. Работа и будни ученого невероятно интересны, потому что человек остается наедине с природой. Когда вы совершаете открытие и узнаете что-то о природе – то, что никто раньше не знал – это незабываемый момент. Это мало с чем может сравниться в жизни».

Участники занятия обсуждали портрет современного ученого, фантазировали о новых изобретениях и говорили о научной этике. Старшеклассники рассматривали вопросы морального выбора в науке. В результате диалога пришли к выводу, что границы знания постоянно расширяются по мере научного прогресса, а процесс познания становится все более увлекательным.

В завершение занятия ребятам предложили присоединиться к Всероссийской акции «Наука для каждого», включающей создание видеороликов, проведение интерактивных выставок и исследовательских проектов.