Премьер Сербии решил отправить в отставку сторонников России
Премьер-министр Сербии Джуро Мацут может отправить в отставку ряд высокопоставленных сотрудников своего аппарата на следующей неделе.
Речь идет о руководителе аппарата и советнике по национальной безопасности Милоше Анджиче, старшем советнике по внешней политике Александре Николич, заместителе руководителя аппарата Ане Йованчич и старшем советнике Биляне Богичевич, передает ТАСС со ссылкой на сербский источник.
По словам собеседника агентства, все перечисленные политики известны как сторонники России и ранее работали в команде бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина.
«Премьер-министр Сербии Джуро Мацут, находясь под давлением Запада, планирует в начале следующей недели провести перестановки в своем кабинете и отправить в отставку руководителя аппарата и советника по национальной безопасности Милоша Анджича, старшего советника по внешней политике Александру Николич, заместителя руководителя аппарата Ану Йованчич и старшего советника Биляану Богичевич», – заявил источник.
Сообщается, что эти решения связаны с давлениями со стороны западных государств.
Ранее Брюссель потребовал убрать вице-премьера Сербии Александра Вулина из нового правительства Сербии. Вулин заявил о проекте Брюсселя по свержению президента страны Александра Вучича.