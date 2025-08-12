Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».11 комментариев
Лидер блока «Победа» призвал молдаван к гражданскому неповиновению
Лидер блока «Победа» Илан Шор в Молдавии призвал к гражданскому неповиновению
Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор выступил с призывом к своим сторонникам начать кампанию полного гражданского неповиновения в Молдавии.
«Сегодня я открыто призываю всех к акции полного гражданского неповиновения. Месяц не платите налоги, не делайте ничего из того, что требует государство. Через месяц мы вынесем эту желтую дрянь, и я вам даю свое мужское слово», – заявил он в видеообращении, распространенном пресс-службой блока, передает ТАСС.
По словам Шора, на 16 августа в центре Кишинева запланирована массовая акция протеста. Он добавил, что численность полиции в Молдавии составляет около 10 тыс. человек, а население страны превышает 2 млн. В своем сообщении лидер блока подчеркнул, что только массовое гражданское неповиновение поможет добиться перемен.
Ранее министерство юстиции Молдавии обратилось в Апелляционную палату с иском о распуске партий «Возрождение», «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы», а также «Победа».
До этого суд Молдавии отказал блоку «Победа» в участии в выборах.
Лидер блока Илан Шор на прошлой неделе сообщил об обысках у сторонников «Победы» в Молдавии.