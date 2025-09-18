Спор за немецкие репарации раскалывает русофобов Европы

  • Новость часаСтало известно об обмене телами военнослужащих между Россией и Украиной
    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев
    Политолог Скачко: Польша в «спектакле» с беспилотниками сама себя высекла
    Журова прокомментировала отказ МОК отстранять Израиль от соревнований
    Путин внес кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора России
    Дробницкий: Запрет Трампом «Антифы» вызовет протесты в США
    Bloomberg: Европа становится территорией безвластья
    В Британии за 20 лет резко снизился уровень жизни
    Козак подал в отставку по собственному желанию
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    4 комментария
    18 сентября 2025, 14:58 • В мире

    @ Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Давние претензии Польши к Германии по поводу репараций за Вторую мировую войну заиграли новыми красками. Внезапно выяснилось, что польское руководство по этому поводу противоречит само себе: президент страны требует выплаты репараций, а премьер считает этот вопрос закрытым. Почему этот скандал имеет значение и для России?

    Президент Польши Кароль Навроцкий, посетивший на днях Германию, влип в двойной скандал. Но он знал, на что идет – и на скандал в какой-то степени рассчитывал.

    В Берлине, где он встречался со своим немецким визави Франком-Вальтером Штайнмайером, а также с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, Навроцкий в который раз озвучил требование польских властей о том, что Германия должна выплатить Польше деньги за военные преступления периода Второй мировой войны. «Мы должны наконец решить вопрос о репарациях со стороны немецкого государства», – заявил Навроцкий.

    В сентябре 2022 года польская парламентская комиссия подсчитала, что ущерб, нанесенный Польше в результате войны, составил 6,2 трлн злотых – это примерно 1,3 трлн долларов США. И это не только материальный ущерб. В докладе оценивается принудительный труд до 2,1 млн поляков, которые в общей сложности отработали почти 4,9 млн рабочих лет на немецких фермах и фабриках. Кроме того, по мнению авторов доклада, Германия похитила 196 тыс. польских детей для последующей «германизации», из которых только 30 тыс. были когда-либо возвращены.

    И в счет выплаты денег за все эти преступления Германия, по мнению Навроцкого, могла бы профинансировать польскую военную промышленность и военный потенциал. «Германия могла бы начать выплачивать репарации, укрепляя мощь польской армии и ее обороноспособность. И одновременно укрепляя то, что важно для всех нас, а именно восточный фланг НАТО, который является пограничным регионом продолжающейся войны», – говорит президент Польши. Тем самым Навроцкий попытался встроить репарационный вопрос в общий тренд на милитаризацию восточного фланга НАТО, который сейчас продвигают американцы.

    «Идея Навроцкого о том, чтобы Германия выплатила репарации деньгами на польскую армию, должна была найти понимание у Трампа. Навроцкий, видимо, рассчитывал на то, что США заставят Европу раскошелиться на вооружение Польши против русских»,

    – говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Однако немецкие чиновники четко заявили, что возможные ассигнования на укрепление польской армии однозначно не будут никакими репарациями. Да и вообще никакие репарации Берлин никому платить не должен.

    Еще в 1953 году Польская Народная Республика официально отказалась от всех претензий к Восточной Германии. Заявления же поляков о том, что это решение было принято под давлением СССР, разбиваются о соглашения между постсоветской Польшей и объединенной Германией об урегулировании репарационного вопроса. Поэтому, как отмечает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, «этот вопрос юридически решен раз и навсегда». А немецкие СМИ вышли с множеством статей о том, что Навроцкий зря злит Германию.

    Но хуже всего для Навроцкого то, что идею о взыскании репараций с Германии торпедируют даже в польском руководстве. А точнее, в другой части польского политического спектра.

    Президент Навроцкий представляет правонационалистическую партию «Право и справедливость» (ПиС), а парламент и правительство контролируется «Гражданской платформой» премьер-министра Дональда Туска. И Туск заявил, что хотя у Германии есть «моральные обязательства» перед Польшей, но требовать репараций у ФРГ Варшава больше не будет.

    «Логика Туска и "Гражданской платформы" в том, что репарации – это уже завершившаяся история. В обращении к этой теме нет ни логики, ни европейской дружественности, ни реальных перспектив», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Требования способны лишь испортить отношения с Германией на ровном месте. Поэтому еще в январе 2024 года – после прихода к власти – министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил о том, что правительство Туска намерено «завершить холодную войну», которую развязала ПиС против Германии. А Туск, выступая в сентябре 2025 года перед парламентом, заявил о том, что Польше «не нужны враги на Западе».

    В чем тогда логика Навроцкого? «Не может быть двух разных внешнеполитических курсов», – заявил в сентябре официальный представитель МИД Польши Павел Вронский, но на самом деле в итоге так и происходит. Зачем польский руководитель де-факто разжигает гражданский и политический конфликт в собственном государстве?

    Очевидно, Навроцкий занимается популизмом, стремится набирать популярность на пусть и бессмысленной, но громкой теме. Примерно 54% поляков поддерживают требования Навроцкого о репарациях. Против выступает менее 30% граждан. «Мы, поляки, должны выступать с единых позиций по этому вопросу. Это наша обязанность», – говорит Навроцкий. По сути, ПиС пытается набрать очки на антигерманских настроениях в обществе.

    «Правые в Польше не изменят своего отношения к Германии, поскольку они руководствуются не рациональными доводами, а политическими расчетами. Антинемецкая риторика приносит политическую выгоду – нужно лишь делать из немцев пугало и критиковать политику Германии», – цитируют немецкие СМИ замдиректора Немецко-Польского Института Агнешку Лада-Конефал.

    Но главное, Навроцкий стремится дискредитировать Туска как политика. «Цель этих заявлений в том, чтобы просто вызвать ответную реакцию Туска. Ведь он – кашуб», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. То есть представитель западнопольского этноса, который столетиями жил в немецких государствах и частично онемечился. Вплоть до того, что значительная часть кашубов служила в Третьем рейхе.

    «Воевали ли его родственники в гитлеровской армии, неясно, но у Туска родным языком был немецкий, в детстве он на польском вообще не говорил»,

    – напоминает Дмитрий Офицеров-Бельский.  Политическая карьера Туска тоже была тесно связана с ФРГ. Он был близок Ангеле Меркель и в бытность главой Евросовета именно через него тогдашняя канцлер Германии управляла Европой.

    В этой связи его выступления против требования репараций у немцев многие поляки могут рассматривать через призму не логики, а предательства. Как и позицию Сикорского (ранее выражавшего публичные опасения возможного военного ослабления Германии). И с этой точки зрения единая позиция ФРГ и польского премьера выгодна Навроцкому и ПиС. Она является доказательством многочисленных обвинений в адрес Туска в том, что он, мол, является немецким агентом.

    Для России этот польский раскол выглядит в целом выгодным. Как минимум потому, что мешает европейской консолидации. «Правительство Туска боится, что оппозиция назовет его прогерманским. Это мешает новым инициативам в отношении Берлина», – цитируют немецкие СМИ главу Варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям Петра Бураса.

    Туск уже дистанцировался от немецкой идеи по вводу войск на Украину, а также вынужден будет поддержать идеи Навроцкого о сокращении помощи украинским беженцам. Пусть ссорятся и Варшава с Берлином, и польское руководство внутри самого себя – тем меньше у этих геополитических противников России будет времени и сил на то, чтобы строить новые козни Москве.

    Китай дает миру независимость от США в высоких технологиях

    Китай сам запретил своим компаниям покупать американские чипы Nvidia, необходимые для искусственного интеллекта. Эти чипы были одним из рычагов давления США на Пекин. А теперь Китай разрывает многолетнюю зависимость и обретает технологический суверенитет. Это именно то, чего Вашингтон так боялся. Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Российские войска открывают дорогу к Славянску

    Российские войска завершают освобождение и зачистку так называемого Серебрянского лесничества. Как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность и даже уникальность местных боев – и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

