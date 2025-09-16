  • Новость часаРубио захотел избежать введения новых санкций против России
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    16 сентября 2025, 10:45

    Politico: Президент Польши намерен в Берлине потребовать репарации от Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе визита в Берлин намерен поднять вопрос о репарациях со стороны Германии за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, сообщает Politico.

    Ожидается, что Навроцкий озвучит это требование на встречах с канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Пресс-конференции по итогам этих встреч не запланированы.

    Нынешнее правительство Польши во главе с Дональдом Туском считает, что требование репараций юридически бесперспективно и мешает развитию отношений с Германией. Однако Навроцкий и представители партии «Право и справедливость» продолжают настаивать на необходимости выплат, поддерживаемые значительной частью польского общества. Согласно опросу, более половины поляков поддерживают требование о репарациях.

    Навроцкий связывает тему репараций с необходимостью «справедливости и правды» для Польши как ключевого государства на восточном фланге НАТО.

    «Репарации не будут альтернативой исторической амнезии, но Польше как стране на передовой нужны справедливость и честные отношения с Германией», – заявил Навроцкий.

    Тем временем правительство Туска выступает за символические шаги со стороны Германии, такие как создание мемориального центра памяти польских жертв нацизма. В апреле в Берлине был установлен временный мемориал, а на постоянный памятник потребуется решение Бундестага.

    Отношения между президентом и правительством Польши осложняются тем, что президент сохраняет право вето на законы и пользуется поддержкой президента США Дональда Трампа. После недавнего инцидента с российскими дронами в польском воздушном пространстве Трамп связался именно с Навроцким, а не с Туском.

    СМИ писали, что избранный президент Польши Кароль Навроцкий занимает жесткую позицию по отношению к Украине, Германии и Евросоюзу.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос репараций Польше от Германии юридически закрыт.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркивал, что Польша не намерена требовать репараций за ущерб времен Второй мировой войны, но ожидает морального признания причиненного вреда.

    15 сентября 2025, 12:00
    Военный эксперт объяснил отсутствие боевой части у беспилотников над Польшей

    Военный эксперт Кнутов: Польша расписалась в том, что инцидент с БПЛА – провокация

    @ Dariusz Stefaniuk/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Взрывчатка на дронах могла бы стать прямой уликой против организаторов спектакля с беспилотниками над Польшей, который потенциально вылился бы в скандал, похожий на то, что происходит вокруг «Северных потоков», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «пустышками» прилетевшие в страну дроны.

    «То, что упавшие в Польше беспилотники оказались без боевой части, служит дополнительным аргументом, подтверждающим: инцидент – провокация украинских властей и евробюрократов», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО. По его словам, взрывчатка могла бы стать прямой уликой против организаторов операции, который потенциально вылился бы в скандал, похожий на то, что происходит вокруг «Северных потоков».

    На этом фоне собеседник напомнил о предложении Минобороны России провести с польскими коллегами консультации по поводу дронов, но Варшава отказалась. «Ведь другого повода раскрутить антироссийскую истерию может в ближайшее время и не подвернуться», – иронично отметил аналитик.

    Между тем европейские лидеры активно используют произошедшее в своих целях. Так, звучат идеи по милитаризации ЕС: а именно усилению ПВО, закупке вооружений и боевой техники. «Для политиков это очень доходный бизнес. Уровень истерии и в Варшаве, и в Брюсселе будет поддерживаться, поскольку в противном случае многие программы по раскрутке военно-промышленного комплекса Евросоюза провалятся», – пояснил Кнутов.

    Происходящее на руку и Киеву, ведь на повестке возникает идея о вводе бесполетной зоны, продолжил он. Эксперт напомнил, что украинское руководство ранее выдвигало требование «срочно закрыть небо» самолетам стран НАТО и системным ПВО. Сейчас эту риторику подхватил и польский министр Радослав Сикорский.

    «В Польше прекрасно понимают, что они разоружены, их система противовоздушной обороны существует только на словах, поскольку основные зенитно-ракетные комплексы были подарены Украине. При этом Варшава и другие страны Североатлантического альянса регулярно совершают действия, которые можно считать агрессией против Россией и casus belli. Чтобы себя обезопасить, поляки пытаются вынести зону противовоздушной обороны со своей территории на украинскую за счет создания бесполетной зоны», – рассуждает спикер.

    Такой шаг станет прямым вмешательством в конфликт, подчеркнул аналитик. По его мнению, реализация сценария создания бесполетной зоны приведет сначала к ударам по аэродромам, откуда будут взлетать самолеты, а затем к применению более серьезного оружия. «То есть спираль будет лишь раскручиваться. Здравомыслящие люди на Западе это понимают, но, к сожалению, не все», – заключил Кнутов.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что беспилотники, которые в ночь на 10 сентября оказались в воздушном пространстве Польши, не несли взрывчатку. «Что интересно, все они были «пустышками», что наводит меня на мысль, что Россия пыталась испытать нас», – сказал он в интервью The Guardian. Министр сообщил, что после инцидента поляки пройдут обучение у украинцев по борьбе с дронами. По его словам, это, вероятно, будет проходить в учебном центре НАТО в Польше.

    Сикорский в разговоре уже с немецкими СМИ также заявил, что Польше и союзникам стоит рассмотреть вопрос о создании бесполетной зоны над территорией Украины. «Это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками. Если Украина попросит нас сбивать их (дроны) над своей территорией, это будет для нас выгодно», – считает он.

    Примечательно, что с таким предложением ранее уже выступали украинские власти. Так, сразу после инцидента с БПЛА в Польше министр иностранных дел Андрей Сибига попросил западные страны сбивать ракеты и дроны над Украиной и потребовал от них усилить противовоздушную защиту страны.

    Инициативу прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании «бесполетной зоны над «Украиной» и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, в среду польский премьер Дональд Туск сообщил, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны, и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привел. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км.

    Тем не менее некоторые европейские страны, в том числе Бельгия, Швеция, Чехия, Нидерланды, Испания, после падения БПЛА вызвали послов России. Российская сторона отвергла все голословные обвинения, ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    15 сентября 2025, 14:30
    Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    @ RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о росте пророссийских настроений и антипатии к Украине в стране.

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к воюющей Украине», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Туск обратился к польским политикам с призывом бороться с усилением подобных тенденций. По его словам, задача политиков – «сдерживать нарастающую волну, а не следовать ей».

    Также он отметил, что происходящее станет «испытанием патриотизма и зрелости всего польского политического класса».

    Ранее поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.

    15 сентября 2025, 19:50 • Видео
    Откуда у поляков пророссийские настроения

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    15 сентября 2025, 13:12
    Кремль: НАТО фактически ведет войну с Россией
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государства Североатлантического альянса вовлечены в боевые действия против России, этот военный блок де-факто воюет с Российской Федерацией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «НАТО воюет с Россией», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Это очевидный факт, не требующий дополнительных доказательств, констатировал он.

    Представитель Кремля указал, что НАТО оказывает прямую и косвенную поддержку киевскому режиму.

    Так Песков отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что НАТО якобы не воюет с Россией.

    Сикорский ранее также предложил рассмотреть в НАТО идею создания бесполетной зоны над Украиной.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев, говоря об этой идее Сикорского, заявил, что установление бесполетной зоны над украинской территорией будет означать прямую войну НАТО с Россией.

    15 сентября 2025, 22:07
    Туск сообщил о нейтрализации летевшего над зданиями правительства Польши дрона

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестный дрон был нейтрализован сотрудниками Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Неизвестный дрон был нейтрализован сотрудниками Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер, передает ТАСС. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что задержаны двое граждан Белоруссии и полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

    Пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецкая в беседе с порталом Interia подтвердила факт инцидента, а также задержание двоих белорусов. По словам Туска, действия служб позволили оперативно обезвредить угрозу.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что беспилотники, которые в ночь на 10 сентября оказались в воздушном пространстве Польши, не несли взрывчатку.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале этой операции после консультаций по статье 4 Договора о НАТО, начавшихся 10 сентября по запросу Варшавы из-за инцидента с беспилотником.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «пустышками» прилетевшие в страну дроны. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников не превышает 700 км.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    15 сентября 2025, 07:55
    В Польше заговорили о создании бесполетной зоны над Украиной
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский высказал мнение о необходимости совместно с союзниками рассмотреть идею создания бесполетной зоны над Украиной.

    Сикорский напомнил, что подобная идея уже поднималась год назад, когда президентом США был Джо Байден, и технически у НАТО и ЕС есть возможности для реализации такого решения, передает РИА «Новости».

    По словам министра, Польша не может принять его самостоятельно, это возможно только в координации с партнерами.

    Сикорский подчеркнул, что, если Украина обратится с предложением сбивать дроны над своей территорией, для Польши это может быть выгодно.

    Министр также прокомментировал инцидент с появлением беспилотников над территорией Польши, отметив, что подробной информации о целях их полета до сих пор нет. По его словам, сейчас обсуждаются лишь спекуляции и слухи, однако этот случай можно расценивать как сигнал к ускорению оборонительных приготовлений.

    Сикорский выразил мнение, что Украина обладает гораздо большим опытом в противодействии дронам, чем Германия или Польша.

    Ранее Сикорский заявлял, что объявленные Варшавой «российскими» беспилотники не имели на борту взрывчатых веществ, они не нанесли ущерба.

    Британский аналитик Александр Меркурис предполагал, что украинские спецслужбы с одобрения Владимира Зеленского могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.

    14 сентября 2025, 03:45
    Россия отметила неготовность Польши прояснять инцидент с беспилотниками
    @ Dariusz Stefaniuk/REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Масса элементарных вопросов по ситуации с БПЛА над Польшей остаются без ответов, но Варшава на предложение российского Минобороны проконсультироваться сослалось на неготовность, быть может, этому есть объяснение, задается в Telegram-канале вопросом постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Подробности пока неизвестны, но выводы уже сделаны: Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Польше. Зачем? Можно ли дестабилизировать ситуацию 19 безоружными беспилотниками? Много элементарных вопросов без ответов», – отметил в посте российский дипломат.

    Ульянов добавил, что Министерство обороны России предложило консультации по ситуации, но Министерство обороны Польши не готово.

    «Похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не желает прояснять», – сделал вывод постпред России в Вене.

    Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Россией. На заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя указал на бездоказательные обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что после появления новых данных по инциденту с дронами в Польше Вашингтон проведет консультации с партнерами по НАТО, прежде чем принимать конкретные решения.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «Спектакль беспилотниками»  надломил отношения Польши и США.

    15 сентября 2025, 22:13
    Рубио не стал критиковать Россию после инцидента с дронами в Польше

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне инцидента с беспилотниками у польской границы госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «Украина тоже наносит удары по России».

    Рубио отметил, что удары с использованием дронов ведутся обеими сторонами «далеко от линии фронта» и направлены на ослабление противника. «Украина тоже наносит удары по России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Глава американского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что затяжной характер конфликта усложняет ситуацию и делает необходимым его скорейшее завершение. По его словам, никто в мире не сделал больше для достижения мира, чем президент США Дональд Трамп, однако окончательное соглашение должны достигнуть сами стороны конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей.

    Командование вооруженных сил Польши заявило о нарушении воздушного пространства страны некими беспилотниками. Польские власти заявили, что БПЛА якобы принадлежат российской стороне.

    Постпреда России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения в адрес России в инциденте с БПЛА в Польше остаются бездоказательными. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что по ситуации с БПЛА над Польшей масса элементарных вопросов до сих пор не получила ответа.

    15 сентября 2025, 05:51
    Najwyzszy Czas: Польша не смогла ответить на аргументы Небензи
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Польские политики не смогли опровергнуть высказывания постпреда России при ООН Василия Небензи о невозможности нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Польши, пишет Najwyzszy Czas.

    Как подчеркнула Najwyzszy Czas, польские политики не смогли предоставить аргументированные возражения. «Вместо этого (они) обрушились с оскорблениями в адрес России», – приводит РИА «Новости» текст публикации.

    Небензя, комментируя инцидент с беспилотниками над территорией Польши, подчеркнул, что дальность действия российских беспилотников не позволяет им достичь ее территории, передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что обвинения в адрес России в инциденте с БПЛА в Польше остаются бездоказательными. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что по ситуации с БПЛА над Польшей масса элементарных вопросов до сих пор не получила ответа. Польские власти заявили, что сбили над страной «опасные» дроны, назвали их «российскими», но не представили никаких доказательств.


    16 сентября 2025, 03:41
    Поставки немецкого пива в Россию в июле выросли до максимального за год уровня

    Tекст: Антон Антонов

    В июле Германия нарастила поставки пива на российский рынок, они оцениваются в 1,7 млн евро, что стало самым высоким показателем с начала года, следует из данных Евростата.

    Это максимальный показатель за последние семь месяцев – в декабре 2024 года объемы были выше, но затем после повышения пошлины на импорт с 0,1 до 1 евро за литр продажи снизились. В июне Россия ввезла из Германии пива на 1,5 млн евро, передает РИА «Новости».

    Чехия осталась главным поставщиком пива из стран Евросоюза на российский рынок, увеличив объемы до 2 млн евро – на 11% больше, чем месяцем ранее. Латвия замкнула тройку лидеров, ее поставки подскочили в 1,6 раза и достигли 1,45 млн евро.

    Литва, напротив, за месяц сократила экспорт пива вдвое – до 514 тыс. евро против 1,1 млн евро месяцем ранее. В целом страны ЕС в июле экспортировали в Россию пива на 7,4 млн евро, что соответствует уровню предыдущего месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе сообщалось, что пивоваренная отрасль Германии столкнулась с резким падением спроса. Рынок пива в стране сократился на 7–7,5%. Аналитики спрогнозировали волну банкротств среди пивоварен, включая крупные предприятия.

    16 сентября 2025, 04:58
    Мерцу стало стыдно за антисемитизм в Германии

    Мерц: Мне стыдно за антисемитизм в Германии

    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во время церемонии открытия восстановленной синагоги в Мюнхене канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал бороться с любыми проявлениями антисемитизма, заявив, что испытывает стыд за ситуацию в стране.

    Мерц отметил, что потрясен новой вспышкой антисемитизма и испытывает стыд как канцлер, немец и представитель послевоенного поколения. По его словам, долгом Германии остается выполнение обещания «никогда больше». «Я хотел бы сказать вам, как мне стыдно», – приводит его слова ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что политики и общество слишком долго игнорировали проблему, когда часть прибывших в страну людей воспитывалась в государствах, где антисемитизм становится государственной доктриной, а ненависть к Израилю закладывается с детства. Он выразил надежду, что однажды евреи в Германии снова смогут жить без необходимости находиться под охраной полиции.

    Мерц заявил: «С этого момента я объявляю войну всем формам старого и нового антисемитизма в Германии от имени всего федерального правительства ФРГ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия готова рассмотреть вопрос санкций против «экстремистских министров» Израиля и частичное приостановление торговых элементов соглашения ЕС–Израиль.

    Это вызвало раскол среди политиков Германии. Германия отказалась поддержать введение санкций ЕС против Израиля.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп отметил, что признание Палестины Германией возможно только после завершения мирного процесса. Более половины немцев при этом поддерживает признание Палестины независимым государством.

    15 сентября 2025, 07:43
    MWM: Происшествие с дронами в Польше показало ценность F-35
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Инцидент с упавшими на польской территории беспилотниками указывает на ценность истребителей пятого поколения F-35 для НАТО и их угрозу для российской ПВО, пишет Military Watch Magazine (MWM).

    F-35 из Нидерландов поддержали польские F-16, которые перехватывали беспилотники, пишет Military Watch Magazine.

    При этом сложно сказать, какой именно самолет сбивал дроны, но именно радар AN/APG-81, которым оборудованы F-35, мог отслеживать подобные воздушные цели для F-16.

    Также возможное участие F-35 в якобы «прямом бою с российскими беспилотниками» может говорить о первом случае, когда этот истребитель пятого поколения поучаствовал в боевых действиях в Европе, заключил журнал.

    Ранее Politico указывало, что многоуровневая натовская противовоздушная оборона оказалась пробита беспилотными летательными аппаратами из дерева и пенопласта в небе над Польшей.

    На прошлой неделе Варшава заявляла о нарушении своего воздушного пространства якобы российскими беспилотниками. Российское Минобороны указывало, что дальность полета беспилотников, применявшихся для атаки на украинские цели, не превышает 700 км.

    15 сентября 2025, 09:26
    Глава МИД Китая прибыл в Польшу обсудить закрытие границы с Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе визита в Варшаву глава МИД Китая Ван И намерен обсудить с польскими властями вопрос закрытия границы с Белоруссией, через которую проходит основной поток китайских товаров в Европу, сообщил представитель МИД Польши.

    Министр иностранных дел Китая прибыл в Варшаву для обсуждения в том числе и ситуации на польско-белорусской границе, передает РИА «Новости».

    По сообщениям польских дипломатов, визит китайского министра сопровождается переговорами о возможном закрытии границы между Польшей и Белоруссией. Представитель МИД Польши сообщил, что этот вопрос будет поднят наряду с другими темами.

    Он отметил, что граница с Белоруссией играет важную роль для товарообмена между Россией и Китаем. Также представитель МИД заявил, что подавляющая часть товаров, прибывающих в Польшу и далее в Евросоюз из Белоруссии по железной дороге, имеет китайское происхождение.

    Польша закрыла границу с Белоруссией в ночь на пятницу якобы из соображений безопасности в связи с началом учений «Запад-2025».

    Граница между Польшей и Белоруссией была заблокирована забором и колючей проволокой после остановки транспортного сообщения через пункт «Брест».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал решение Варшавы с эмоциями на фоне военных учений.

    Напомним, совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025» стартовали в пятницу и направлены на проверку готовности к обеспечению безопасности Союзного государства. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о проведении основных этапов учений на значительном удалении от границ с западными странами.

    15 сентября 2025, 14:15
    Германия заблокировала транзит кассетных боеприпасов США для Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Германии прекратили транзит американских кассетных боеприпасов через свою территорию для Украины, заявил специалист по надзору в области кассетных боеприпасов Майкл Харт.

    Харт рассказал, что правозащитникам известно «по крайней мере об одном случае, когда кассетные боеприпасы, хранящиеся в США и на складе боеприпасов в Германии, были переданы через территорию Германии и Польши на Украину», передает ТАСС.

    По словам Харта, после этого случая дальнейший транзит подобных боеприпасов через Германию не осуществлялся. Харт выступил с этим заявлением на брифинге в штаб-квартире ООН в Женеве.

    Он также подчеркнул, что правозащитники ждут от немецких властей четких заявлений, которые прояснят их позицию по вопросу транзита кассетных боеприпасов для Украины.

    Ранее производитель ракетных систем MBDA заявлял о готовности возобновить выпуск крылатых ракет Taurus для бундесвера, который не пополнял их запасы с 2010 года. Россия предупреждала, что оставляет за собой право применить оружие против военных объектов стран, предоставляющих Украине дальнобойные ракеты Taurus.

    13 сентября 2025, 21:22
    Демонстранты в Берлине выступили против участия Германии в конфликтах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабная демонстрация против вовлечения Германии в военные конфликты на Ближнем Востоке и на Украине состоялась в Берлине.

    Организатором акции выступила партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость», передает РИА «Новости». Участники пришли с флагами России, ФРГ, Палестины и плакатами, призывающими остановить убийства мирного населения в секторе Газа.

    Девиз митинга звучал как «Остановите геноцид в Газе! Нет оружию в зонах боевых действий! Мир вместо гонки вооружений!». В мероприятии приняли участие сооснователь партии Сара Вагенкнехт и представители немецкой культурной среды. Прозвучали речи нескольких ораторов.

    «Нельзя оправдать убийства мирных людей никакими историческими причинами», – заявил израильский историк Моше Цукерман, обратившийся к участникам из Тель-Авива. По видеосвязи также выступил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

    Организаторы требовали прекратить поставки немецкого оружия в зоны конфликта, а также призвали власти Германии к серьезному участию в мирных переговорах. Протест был также направлен против возобновления воинской повинности и размещения американских ракет средней дальности в стране.

    В апреле в Берлине правые провели демонстрацию против помощи Украине.

    15 сентября 2025, 21:11
    СМИ: Прибывшие в Польшу истребители Rafale могут нести ядерное оружие

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция направила три истребителя Rafale, способных нести ядерное оружие, на польскую авиабазу для участия в операции НАТО Eastern Sentry.

    Французские боевые самолеты Rafale, способные нести ядерные боеголовки, переброшены на авиабазу в Миньске-Мазовецком, сообщает портал Defence-24.

    По данным издания, эскадрилья прибыла с 113-й авиабазы Сен-Дизье, где размещаются носители ядерного оружия. Портал отмечает, что на фотографиях с польской авиабазы не видно признаков присутствия ядерных боеголовок.

    Франция отправила три Rafale для защиты воздушного пространства восточного фланга НАТО в рамках операции Eastern Sentry. Эта миссия началась после консультаций по статье 4 Североатлантического договора, инициированных Польшей из-за инцидента с БПЛА.

    В ночь на 10 сентября в Польше было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства, после чего польские военные уничтожили несколько объектов, идентифицированных как БПЛА. Российское Минобороны сообщило, что удар по территории Польши не планировался, а дальность использованных БПЛА не превышает 700 км. Российская сторона выразила готовность к консультациям по ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные самолеты Германии были подняты в небо Румынии после нарушения воздушного пространства страны беспилотником. Польские и натовские истребители были подняты в небо из-за угрозы атак беспилотников с западных регионов Украины. Российские дипломаты выразили обеспокоенность отправкой Францией боевых самолетов Rafale в Польшу после инцидента с беспилотником.

    Польский премьер Дональд Туск сделал неожиданное заявление: по его словам, в стране растут пророссийские настроения. По оценкам экспертов, такие заявления могут быть связаны с недавним инцидентом с беспилотниками: граждане республики скептически относятся к официальной версии событий, а любая ее критика воспринимается как антиукраинская и даже пророссийская позиция. Подробности

    Танки, ствольная артиллерия и даже реактивные системы залпового огня – все это не так давно принято на вооружение войсками Росгвардии. А ведь почти двадцать лет назад было принято решение изъять все эти системы у внутренних войск (как тогда называлась Росгвардия). Почему же их вернули теперь и не становятся ли в таком случае перед Росгвардией задачи обычной строевой армии? Подробности

    Миллиардер Джордж Сорос «плохой парень» и «должен быть посажен в тюрьму», заявляет президент США. А ведь еще несколько лет назад предыдущий хозяин Белого дома награждал Сороса высшей гражданской наградой Америки. За что Трамп хочет расправиться с Соросом и как это связано с недавним убийством политического активиста Чарли Кирка? Подробности

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

  • О газете
