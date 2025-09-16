Politico: Президент Польши намерен в Берлине потребовать репарации от Германии

Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.2 комментария
Politico: Президент Польши намерен потребовать репарации в ходе визита в Берлин
Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе визита в Берлин намерен поднять вопрос о репарациях со стороны Германии за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, сообщает Politico.
Польский президент Кароль Навроцкий в ходе визита в Берлин намерен поднять вопрос о репарациях со стороны Германии за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, сообщает Politico.
Ожидается, что Навроцкий озвучит это требование на встречах с канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Пресс-конференции по итогам этих встреч не запланированы.
Нынешнее правительство Польши во главе с Дональдом Туском считает, что требование репараций юридически бесперспективно и мешает развитию отношений с Германией. Однако Навроцкий и представители партии «Право и справедливость» продолжают настаивать на необходимости выплат, поддерживаемые значительной частью польского общества. Согласно опросу, более половины поляков поддерживают требование о репарациях.
Навроцкий связывает тему репараций с необходимостью «справедливости и правды» для Польши как ключевого государства на восточном фланге НАТО.
«Репарации не будут альтернативой исторической амнезии, но Польше как стране на передовой нужны справедливость и честные отношения с Германией», – заявил Навроцкий.
Тем временем правительство Туска выступает за символические шаги со стороны Германии, такие как создание мемориального центра памяти польских жертв нацизма. В апреле в Берлине был установлен временный мемориал, а на постоянный памятник потребуется решение Бундестага.
Отношения между президентом и правительством Польши осложняются тем, что президент сохраняет право вето на законы и пользуется поддержкой президента США Дональда Трампа. После недавнего инцидента с российскими дронами в польском воздушном пространстве Трамп связался именно с Навроцким, а не с Туском.
СМИ писали, что избранный президент Польши Кароль Навроцкий занимает жесткую позицию по отношению к Украине, Германии и Евросоюзу.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос репараций Польше от Германии юридически закрыт.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркивал, что Польша не намерена требовать репараций за ущерб времен Второй мировой войны, но ожидает морального признания причиненного вреда.