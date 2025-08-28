Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.2 комментария
Суд назначил штраф «Яндексу» за отказ открыть доступ ФСБ к «Алисе»
Компания «Яндекс» получила штраф 10 тыс. руб. за отказ предоставить ФСБ удаленный доступ к информации об умном доме Алисы.
Мировой судья участка № 425 района Хамовники Москвы признал юрлицо платформы «Яндекс» виновным по административному делу, передают «Ведомости».
Причиной стало невыполнение предписания о предоставлении ФСБ круглосуточного удаленного доступа к сервису yandex.ru/alice/smart-home. В протоколе отмечено, что материалы о проверке были направлены в Роскомнадзор. Доказательствами послужили протокол невыполнения предписания от 28 мая 2025 года, письмо ФСБ и выписка ЕГРЮЛ.
Судья Владислав Пожиловский пришел к выводу, что вина компании полностью доказана совокупностью представленных документов. Представитель «Яндекса» на заседание не явился. Смягчающих и отягчающих обстоятельств суд не установил, в итоге назначив штраф в размере 10 тыс. рублей.
Эксперты считают, что штраф связан с неисполнением предписания госоргана, а не нарушением обязанностей ОРИ, иначе сумма могла бы быть существенно выше. Максим Али, партнер юридической фирмы Comply, отметил расширяющуюся практику применения закона к IT-компаниям; ранее такие меры, по его словам, применялись чаще к иностранным сервисам или мессенджерам. Собеседник на рынке информационной безопасности подчеркнул, что «Яндекс» регулярно получает подобные штрафы, поскольку процедура предоставления доступа ФСБ дорогая, и компании проще их оплачивать.
Юрист Ярослав Шицле считает, что техническая невозможность сбора запрошенной информации или репутационные риски для «Яндекса» также могли повлиять на ситуацию, поскольку публичная информация о передаче данных может снизить продажи умных устройств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего работника «Яндекса» Сергея Ирина признали виновным в госизмене.