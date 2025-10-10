На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».20 комментариев
Путин назвал созданный формат «СНГ плюс» важным решением
Президент России Владимир Путин заявил, что создание формата «СНГ плюс» стало важным решением.
Путин заявил, что создание формата «СНГ плюс» стало важным шагом, передает РИА «Новости». По мнению президента, это решение меняет восприятие организации, придавая ей статус международной структуры.
«Это важное решение, потому что это делает организацию уже не таким каким-то семейным собранием, а придает ей статус действительно международной организации», – отметил Путин.
Ранее государства СНГ приняли решение об учреждении формата «СНГ плюс».
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва поддерживает новый формат. Это позволит активнее привлекать к сотрудничеству с СНГ другие страны и международные организации.