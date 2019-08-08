Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался властям, сообщили в штабе экс-президента. При новом штурме четыре спецназовца получили ранения. До этого силовики прорвались на территорию его резиденции, однако сотни сторонников пытались помешать задержанию бывшего киргизского лидера, которого обвиняют в преступлениях по целому ряду статей.

«Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов», – передает ТАСС сообщение представителя штаба.

Местные СМИ сообщают, что в ходе операции по задержанию Атамбаева четыре сотрудника силовых структур Киргизии получили огнестрельные ранения. Они поступили в Бишкекский центр травматологии и ортопедии. Также в больнице оказался один гражданский, пострадавший от шумовой гранаты. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное.

Перед этим сообщалось, что силовикам удалось попасть на территорию резиденции Атамбаева. Его сторонники пытались помешать и смогли прорвать один из кордонов правоохранительных органов. Сообщалось, что около 500 человек пытаются прорвать оцепление.

В среду спецназ Киргизии уже попытался задержать Атамбаева, но тогда штурм резиденции отбили его сторонники. В столкновениях пострадали более 30 человек, один спецназовец погиб. Атамбаев признался, что сам открывал огонь, когда его пытались задержать.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в связи с последними событиями Атамбаев потерял статус свидетеля и будет обвиняемым в совершении тяжкого преступления.

В России заявили, что рассматривают происходящее в Киргизии как внутреннее дело страны. В то же время эксперты предположили, что Москве придется вмешаться в события в Киргизии.

Экс-генпрокурор Киргизии Азимбек Бекназаров утверждал, что Атамбаев «готовил третью революцию».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о политической ситуации в Киргизии в связи с попытками задержания Атамбаева.

Он управлял страной с 2011 по 2017 год. Летом 2019 года Атамбаев потерял статус экс-президента и неприкосновенность. В Киргизии его подозревают в узурпации власти и еще нескольких преступлениях.