Силовики прорвались на территорию резиденции Атамбаева

Сотрудникам правоохранительных и силовых структур удалось прорваться на территорию резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области.

«Несмотря на сопротивление сторонников Атамбаева, силовикам удалось прорваться на территорию резиденции», – сообщил ТАСС представитель штаба бывшего главы республики.

В четверг силовики начали вторую попытку штурма резиденции Атамбаева. Сообщалось о пожаре в доме экс-президента республики.

В среду спецназ Киргизии попытался задержать Атамбаева, однако штурм резиденции экс-главы республики провалился. Пострадали более 30 человек, один спецназовец погиб. Атамбаев рассказал, что открыл стрельбу.