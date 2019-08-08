Атамбаев заявил, что стрелял в спецназ

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания.

Атамбаев заявил, что во время попытки задержания у его сторонников «не было даже рогатки», но он «стрелял, когда ребята пошли на третий этаж», передает РИА «Новости».

При этом он «старался не попадать в ребят».

Тем временем в минздраве республики сообщили, что в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии один человек погиб, 52 пострадали. В том числе травму получил начальник управления МВД по Чуйской области Самат Курманкулов, сейчас он в коме.

Напомним, Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. В июне его лишили неприкосновенности и статуса бывшего президента. Он подозревается в совершении целого ряда преступлений, в том числе в узурпации власти.

В среду спецназ страны начал операцию по задержанию Атамбаева. Сообщалось, что сторонники бывшего главы республики применяли боевое оружие.

Первый штурм провалился, столкновения у резиденции возобновились. Пострадали больше 30 человек.

Экс-генпрокурор Киргизии Азимбек Бекназаров заявил, что Атамбаев «готовил третью революцию».

В четверг сторонники Атамбаева решили устроить митинг в Бишкеке.