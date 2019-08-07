При штурме дома Атамбаева погиб спецназовец

Сотрудник спецназа, который был ранен в ходе штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, умер в больнице, сообщает пресс-центр минздрава страны.

Он был доставлен в крайне тяжелом состоянии с огнестрельным ранением в Бишкекский центр травматологии и ортопедии. Там его экстренно взяли на операцию, но он скончался, несмотря на реанимационные мероприятия, сообщает «Кабар».

Между тем замминистра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов и глава ГКНБ Орозбек Опумбаев начали переговоры со сторонниками экс-президента Алмазбека Атамбаева Ириной Карамушкиной, Асель Кодурановой и Равшаном Жеенбековым, сообщил депутат Дастан Бекешев в своем Twitter.

«Люди выезжают из регионов. Закрываются супермаркеты», – сообщил он.

Между тем очевидцы продолжают снимать, что происходит в районе Кой-Таша, где находится резиденция Атамбаева. И милиция, и гражданские ведут себя агрессивно.

СМИ сообщают, что к дому Атамбаева стянуты дополнительные силы милиции – около тысячи человек, экипированных в шлемы, бронежилеты и щиты. Одновременно около тысячи сторонников Атамбаева блокируют подъезд к дому экс-президента и не пропускают спецназ.

В среду спецназ Киргизии начал операцию по задержанию Атамбаева, однако атака была отбита сторонниками экс-президента. Сообщалось, что сторонники экс-президента применяли боевое оружие, один спецназовец получил огнестрельное ранение.

В больницы попали 15 человек. Президент Киргизии Жээнбеков прервал свой отпуск и направился в Бишкек. Сторонники Атамбаева требуют его отставки.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. В июне его лишили неприкосновенности и статуса бывшего президента. Он подозревается в совершении целого ряда преступлений, в том числе в узурпации власти.