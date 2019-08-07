Президент Киргизии прервал свой отпуск из-за событий в резиденции Атамбаева

Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков в связи с ситуацией в резиденции экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева прервал свой краткосрочный отпуск и направился в Бишкек, сообщает отдел информационной политики аппарата президента страны.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 7 августа, прервал свой недельный краткосрочный отпуск и направился в Бишкек», – передает Kabar сообщение отдела информполитики.

Напомним, в среду силовики начали операцию по задержанию Атамбаева. Сообщалось, что его задержали, однако информацию опровергли. Сторонники экс-президента Киргизии заявили, что отбили атаку спецназа, сейчас они готовятся ко второму штурму.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год, до этого был премьером страны. Является председателем Социал-демократической партии Киргизии.

В июне парламент проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности, в начале июля его лишили статуса бывшего президента. Он подозревается в совершении целого ряда преступлений, в том числе причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и в узурпации власти.