Названо число госпитализированных при штурме резиденции Атамбаева

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НОВОСТЬ ЧАСА:Сторонники Атамбаева применили боевое оружие
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Россия потеряла больше миллиарда долларов из-за юаня
Двадцать лет назад Россия была в шаге от катастрофы
Танки становятся умнее людей
Украинская группировка поплатилась за подготовку наступления в Донбассе
Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»
Кровь, пот и слёзы Кашмира
Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
Правительство Индии пошло на обострение ситуации вокруг Кашмира – единственного мусульманского региона страны. Скорее всего, будет отменена автономия и привилегии штата, а сам он будет разделен на две территории. К чему это приведет? Подробности...
Право бить и пинать полицейских не записано в Конституции
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Полицейский не должен проводить аналитическую работу на предмет того, незаконно митингующий профессор перед ним или просто гопник интеллигентного вида, но с арматурой у рукаве. За полицейского уже подумали и отдали приказ. Подробности...
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Москва, которую мы потеряли, и слава Богу
Андрей Манчук, политолог
Москва далеко не идеальна – несмотря на внешний блеск, в ней полно проблем. Но, вспоминая август 1999 года, я понимаю: сейчас это совсем другой город, ничем не похожий на свой прежний образ – на Москву, которую мы потеряли. Подробности...
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Сибирские шаманы провели обряд вызова дождя
На байкальском острове Ольхон собралось около 40 шаманов из разных областей Сибири, чтобы провести обряд, который должен помочь прекращению лесных пожаров. Обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачиПодробности...
На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия
«Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминистокПодробности...
Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском
В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг другаПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
Кто виноват в уходе Ford из России
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
Ранее по теме: С помощью французов "Опель" мог бы вернуться в Россию
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