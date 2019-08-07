Названо число госпитализированных при штурме резиденции Атамбаева

В результате штурма резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева в больницы попали 15 человек, сообщил минздрав Киргизии.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В среду спецназ Киргизии начал операцию по задержанию Атамбаева. ГНКБ заявил, что спецназовцы применяли резиновые пули, в то же время сообщалось об использовании боевого оружия сторонниками экс-президента.

Появлялись сообщения о задержании Атамбаева, но они были опровергнуты. Сторонники экс-президента Киргизии отбили атаку спецназа, ведется подготовка ко второму штурму.

Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и направился в Бишкек.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. В июне его лишили неприкосновенности и статуса бывшего президента. Он подозревается в совершении целого ряда преступлений, в том числе в узурпации власти.