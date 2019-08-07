Сторонники Атамбаева потребовали отставки президента Киргизии Жээнбекова

В районе резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева его сторонники требуют отставки действующего главы страны Сооронбая Жээнбекова, сообщает телеканал «Апрель».

Телеканал ведет вещание только через YouTube и соцсети из-за нарушенного вещания на территории страны. Атамбаев находится в резиденции. В доме отключено электричество. Спецназ и сторонники готовятся к новому штурму, сообщают «Ведомости».

Информагентство 24.kg сообщает, что в результате штурма погиб один человек.

Двух спецназовцев в бессознательном состоянии вынесли с криками «Не трогайте!». Часть спецназовцев вышла наружу. Люди скандируют: «Атамбаев!», передает РИА «Новости».

В среду спецназ Киргизии начал операцию по задержанию Атамбаева. Сведения о его задержании были опровергнуты. Сообщалось, что сторонники экс-президента применяли боевое оружие. Они отбили атаку спецназа, сейчас ведется подготовка ко второму штурму.

В больницы попали 15 человек. Из дома Атамбаева выносят избитых и раненых спецназовцев.

Сам Жээнбеков прервал свой отпуск и направился в Бишкек.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. В июне его лишили неприкосновенности и статуса бывшего президента. Он подозревается в совершении целого ряда преступлений, в том числе в узурпации власти.