Избитых спецназовцев начали выносить из дома Атамбаева

Из дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выносят избитых и раненых спецназовцев, они находятся в бессознательном состоянии, сообщает Sputnik Киргизия.

Двух спецназовцев в бессознательном состоянии вынесли с криками «Не трогайте!». Часть спецназовцев вышла наружу. Люди скандируют: «Атамбаев!», передает РИА «Новости».

Спецназ Киргизии начал операцию по задержанию Атамбаева в среду. Появились сведения об успехе операции, однако они были опровергнуты. Сообщалось об использовании боевого оружия сторонниками экс-президента. Они отбили атаку спецназа, ведется подготовка ко второму штурму.

В результате столкновений в больницы попали 15 человек.

Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и направился в Бишкек.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. В июне его лишили неприкосновенности и статуса бывшего президента. Он подозревается в совершении целого ряда преступлений, в том числе в узурпации власти.