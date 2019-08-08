Пострадавший у дома Атамбаева глава областной милиции впал в кому

В результате столкновений у резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева руководитель ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов впал в кому, сообщили в минздраве Киргизии.

Курманкулов остается в «крайне тяжелом» состоянии, «находится на аппарате искусственной вентиляции легких» после черепно-мозговой травмы.

Глава областной милиции впал в кому после трепанации черепа, передает РИА «Новости».

Напомним, жертвой столкновений стал также один из спецназовцев.